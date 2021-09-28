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Матч Шахтер - Интер посетили 26 170 зрителей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Матч Шахтер - Интер посетили 26 170 зрителей

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском сыграл матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Согласно официальным данным, на матче присутствовали 26 170 зрителей.

Также на трибунах были замечены и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, а также чемпион Олимпийскийх игр Жан Беленюк.

Напомним, что к 70-й минуте счет не открыт, при этом горняки уже на 11-й минуте потеряли из-за травмы своего основного форварда Лассина Траоре.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.09.2021 в 22:12
Це при тому що квитки були по 50
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+1
-1
Slash (Харьков)
28.09.2021 в 21:41
Ковид счастлив от количества болельщиков на стадионе
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0
-1


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