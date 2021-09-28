Матч Шахтер - Интер посетили 26 170 зрителей

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском сыграл матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Согласно официальным данным, на матче присутствовали 26 170 зрителей.

Также на трибунах были замечены и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, а также чемпион Олимпийскийх игр Жан Беленюк.

Напомним, что к 70-й минуте счет не открыт, при этом горняки уже на 11-й минуте потеряли из-за травмы своего основного форварда Лассина Траоре.