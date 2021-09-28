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Пятов прервал свою 27-матчевую серию с пропущенными голами в ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Шахтер и Интер расписали нулевую ничью

Пятов прервал свою 27-матчевую серию с пропущенными голами в ЛЧ

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Донецкий Шахтер в Киеве на Олимпийском сыграл матч 2-го тура Лиги чемпионов против Интера (0:0).

Голкипер горняков Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе, оставил свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, прервалась серия Пятова с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ, которая длилась 27 матчей.

В последний раз кипер горняков оставлял сухими свои ворота в домашнем матче 1/8 финала против "Баварии" в сезоне 2014/15 (0:0).

Напомним, что рекордная серия в основном раунде ЛЧ принадлежит россиянину Игорю Акинфееву – он пропускал в 39 матчах подряд.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
28.09.2021 в 22:03
Пятов сыграл около минуты.Но...... как директор стадиона.
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