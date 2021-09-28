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Пятов прервал свою 27-матчевую серию с пропущенными голами в ЛЧ
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Александр Приходько - UA-Футбол
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Голкипер горняков Андрей Пятов, который вышел в стартовом составе, оставил свои ворота в неприкосновенности.
Таким образом, прервалась серия Пятова с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ, которая длилась 27 матчей.
В последний раз кипер горняков оставлял сухими свои ворота в домашнем матче 1/8 финала против "Баварии" в сезоне 2014/15 (0:0).
Напомним, что рекордная серия в основном раунде ЛЧ принадлежит россиянину Игорю Акинфееву – он пропускал в 39 матчах подряд.
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