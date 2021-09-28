ЛЧ. Порту - Ливерпуль 1:5. Очень просто

Шесть очков из шести возможных – “Ливерпуль” уверенно стартовал в “самой сложной группе Юргена Клоппа за всю его тренерскую карьеру в Лиге чемпионов”. В субботу “Ливерпуль” сыграл в диком хаотичном матче Премьер-лиги, расписав результативную ничью 3:3 с "Брентфордом". Сегодня все было немного скучно и прогнозируемо – “Ливерпуль” имел тотальный контроль и играл очень организованно. От бессилия “Порту” просто подарил команде Клоппа два гола в свои ворота в первом тайме, и так отдал матч.

“Ливерпуль” отправился в Порту без травмированного Трента Александер-Арнольда, но потери “драконов” были ощутимее. Из-за травм матч пропустили аргентинский кипер Марчесин и бессменный лидер защиты Пепе. Как результат, первые два гола – ошибки игроков “Порту” у своих ворот.

В первом голевом эпизоде Джонс хорошо сместился с фланга и пробил по центру, Кошта отбил мяч прямо перед собой, Салах обокрал Сануси, и добил мяч в ворота. Египтянин прекрасно начинает сезон – он забивает уже в седьмом из восьми своих матчей в АПЛ и Лиге чемпионов.

“Порту” не удавалось чем-то ответить. Гости не отдавали “драконам” мяч, о каких-то контратаках тоже не было и речи. Разница в готовности команд к матчу была колоссальная.

Второй мяч “Ливерпуль” забил в конце первого тайма. Милнер, заменивший Александер-Арнольда на правом фланге, выполнил, казалось бы, просто кросс низом в штрафную “Порту”, но ни вратарь Кошта, и никто из защитников не прервал полет мяча. Один из самых легких голов Мане в его карьере.

После перерыва ничего не изменилось, несмотря на замены Консейсау. “Ливерпуль” доминировал, “Ливерпуль” контролировал, “Ливерпуль” атаковал. В итоге “красные” забили третий. “Порту” провалился в центре поля, Джонс очень качественно выдержал паузу и выкатил мяч под удар Салаху. Это 31-й гол Мо в Лиге чемпионов. Из африканских футболистов в самом престижном клубном турнире забивал больше только Дидье Дрогба (44).

Сразу же Клопп провел три замены (впереди матч Премьер-лиги с “Манчестер Сити”) и “Ливерпуль” совсем успокоился. В результате один мяч “Порту” все же удалось отыграть. Виейра подал, Тареми пробил головой из-под Гомеса.

Но последнее слово все же осталось за “Ливерпулем”. И снова ужасная ошибка игроков “Порту”. Джонс выдал пас на ход Фирмино, и Кошта зачем-то выбежал его встречать. Бразильцу не составило труда пробить по пустым воротам. Через шесть минут Фирмино сделал дубль. И снова не обошлось без Кертиса Джонса. 20-летний хавбек “Ливерпуля” пробивал по воротам после стандарта в атаке вторым темпом, мяч отскочил от Кардосо и лег на ногу бразильскому форварду. Офсайда не было – 5:1.

1:4, 0:5, 1:5 – “Ливерпуль” продолжает традицию крупных побед на “Драгау”.

Лига чемпионов, второй тур, группа B. Порту, “Драгау”

“Порту” – “Ливерпуль” 1:5

Голы: Тареми 75 – Салах 18, Мане 45, Салах 60, Фирмино 77, Фирмино 83

“Порту”: Диогу Кошта – Корона, Кардосо, Маркано, Сануси (Венделл 56) – Отавио (Виейра 14), Оливейра (Пепе 67), Урибе (Витинья 56), Диас – Тареми, Мартинес (Груйич 46)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер (Гомес 66) – Джонс, Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен 73) – Мане (Минамино 66), Жота (Ориги 88), Салах (Фирмино 66)