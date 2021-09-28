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1:0. ПСЖ открывает счёт в противостоянии с Манчестер Сити – Видео

Лига Чемпионов
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Парижанам удалось забить быстрый гол

1:0. ПСЖ открывает счёт в противостоянии с Манчестер Сити – Видео

Новина українською

"ПСЖ!" забивает первым во втором туре группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Неожиданное начало.

После продолжительной перепасовки игроков "ПСЖ" в штрафной "горожан" Идрисса Гуйе подобрал мяч и буквально закинул его в дальнюю от вратаря девятку – 1:0.

Напомним, что свой первый матч "ПСЖ" сыграл вничью с "Брюгге". Сейчас у парижской команды 1 очко, но если счёт в пользу хозяев сохранится, положение "парижан" станет менее плачевным в столь сильной группе.

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В статье: Манчестер Сити Идрисса Гейе ПСЖ
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