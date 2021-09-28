Де Дзерби: Пятов — герой матча? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями о домашней ничьей с миланским "Интером" (0:0) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Есть устойчивое мнение, что в Лиге чемпионов судьи, вольно или невольно, помогают большим командам. Сегодня было подтверждение этой истине?

- Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю.

Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах. Травма Траоре — случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол.

- Чем была вызвана ваша реакция, за которую вы получили желтую карточку?

- Я думал, что там был фол Мартинеса и штрафной. Но арбитр фол не дал. Такие ситуации бывают, ничего страшного.

- Значат ли замены Индзаги форвардов Джеко и Лаутаро Мартинеса, что ваш план по их нейтрализации был выполнен хорошо?

- На поле вышли Корреа и Алексис Санчес, которые тоже играют в атаке. Корреа имел несколько шансов. Именно так и было.

- Вчера вы сказали, что "Интер" ментально и на бумаге сильнее "Шахтера". Сегодняшний матч это показал?

- Думаю то же самое, что и вчера, думаю, что "Интер" ментально сильнее, чем мы. Даже когда "Шахтер" долго владел мячом, "Интер" не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.

- Будете ли консультироваться с Луишем Каштру перед грядущим противостоянием с "Реалом"? Он — специалист в этом вопросе…

- Мы не думаем о "Реале" сейчас. Мы думаем о матче против "Динамо" в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.

- Как вы будете решать проблемы с форвардом, если травма Траоре окажется серьезной?

- У нас есть Фернандо, Дентиньо, восстанавливается Жуниор Мораес. И у нас есть Педриньо. Мне очень нравится, как он играет на этой позиции.

- Пятова все называют героем матча. Как он набрал такую фантастическую форму? И какую роль он сейчас играет в вашей команде?

- Кто говорил, что Пятов — герой матча? "Интер", Симоне Индзаги, итальянские журналисты? Украинские журналисты? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов. Пятов провел грандиозный матч, но и вся команда провела грандиозный матч. Не считаю правильным выделять только Пятова.

- Ничья устраивает "Шахтер"?

- Когда я вчера сказал, что "Интер" — грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для "Шахтера" — это очень престижный результат.

У "Интера" были хорошие шансы, чтобы забить гол. Но играли две сильные команды, и сегодня мы увидели очень качественный футбол.