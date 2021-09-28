Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Пятов — герой матча? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов
Итог матча с Интером от главного тренера Шахтера
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями о
- Есть устойчивое мнение, что в Лиге чемпионов судьи, вольно или невольно, помогают большим командам. Сегодня было подтверждение этой истине?
- Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю.
Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах. Травма Траоре — случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол.
- Чем была вызвана ваша реакция, за которую вы получили желтую карточку?
- Я думал, что там был фол Мартинеса и штрафной. Но арбитр фол не дал. Такие ситуации бывают, ничего страшного.
- Значат ли замены Индзаги форвардов Джеко и Лаутаро Мартинеса, что ваш план по их нейтрализации был выполнен хорошо?
- На поле вышли Корреа и Алексис Санчес, которые тоже играют в атаке. Корреа имел несколько шансов. Именно так и было.
- Вчера вы сказали, что "Интер" ментально и на бумаге сильнее "Шахтера". Сегодняшний матч это показал?
- Думаю то же самое, что и вчера, думаю, что "Интер" ментально сильнее, чем мы. Даже когда "Шахтер" долго владел мячом, "Интер" не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.
- Будете ли консультироваться с Луишем Каштру перед грядущим противостоянием с "Реалом"? Он — специалист в этом вопросе…
- Мы не думаем о "Реале" сейчас. Мы думаем о матче против "Динамо" в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.
- Как вы будете решать проблемы с форвардом, если травма Траоре окажется серьезной?
- У нас есть Фернандо, Дентиньо, восстанавливается Жуниор Мораес. И у нас есть Педриньо. Мне очень нравится, как он играет на этой позиции.
- Пятова все называют героем матча. Как он набрал такую фантастическую форму? И какую роль он сейчас играет в вашей команде?
- Кто говорил, что Пятов — герой матча? "Интер", Симоне Индзаги, итальянские журналисты? Украинские журналисты? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов. Пятов провел грандиозный матч, но и вся команда провела грандиозный матч. Не считаю правильным выделять только Пятова.
- Ничья устраивает "Шахтер"?
- Когда я вчера сказал, что "Интер" — грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для "Шахтера" — это очень престижный результат.
У "Интера" были хорошие шансы, чтобы забить гол. Но играли две сильные команды, и сегодня мы увидели очень качественный футбол.
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли
- Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола
- Шахтер – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28 сентября 2021
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО