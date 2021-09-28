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Де Дзерби: Пятов — герой матча? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итог матча с Интером от главного тренера Шахтера

Де Дзерби: Пятов — герой матча? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями о домашней ничьей с миланским "Интером" (0:0) в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Есть устойчивое мнение, что в Лиге чемпионов судьи, вольно или невольно, помогают большим командам. Сегодня было подтверждение этой истине?

- Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю.

Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах. Травма Траоре — случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол.

- Чем была вызвана ваша реакция, за которую вы получили желтую карточку?

- Я думал, что там был фол Мартинеса и штрафной. Но арбитр фол не дал. Такие ситуации бывают, ничего страшного.

- Значат ли замены Индзаги форвардов Джеко и Лаутаро Мартинеса, что ваш план по их нейтрализации был выполнен хорошо?

- На поле вышли Корреа и Алексис Санчес, которые тоже играют в атаке. Корреа имел несколько шансов. Именно так и было.

- Вчера вы сказали, что "Интер" ментально и на бумаге сильнее "Шахтера". Сегодняшний матч это показал?

- Думаю то же самое, что и вчера, думаю, что "Интер" ментально сильнее, чем мы. Даже когда "Шахтер" долго владел мячом, "Интер" не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0.

- Будете ли консультироваться с Луишем Каштру перед грядущим противостоянием с "Реалом"? Он — специалист в этом вопросе…

- Мы не думаем о "Реале" сейчас. Мы думаем о матче против "Динамо" в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.

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- Как вы будете решать проблемы с форвардом, если травма Траоре окажется серьезной?

- У нас есть Фернандо, Дентиньо, восстанавливается Жуниор Мораес. И у нас есть Педриньо. Мне очень нравится, как он играет на этой позиции.

- Пятова все называют героем матча. Как он набрал такую фантастическую форму? И какую роль он сейчас играет в вашей команде?

- Кто говорил, что Пятов — герой матча? "Интер", Симоне Индзаги, итальянские журналисты? Украинские журналисты? Мне так не кажется, потому что мы создали много моментов. Пятов провел грандиозный матч, но и вся команда провела грандиозный матч. Не считаю правильным выделять только Пятова.

- Ничья устраивает "Шахтер"?

- Когда я вчера сказал, что "Интер" — грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для "Шахтера" — это очень престижный результат.

У "Интера" были хорошие шансы, чтобы забить гол. Но играли две сильные команды, и сегодня мы увидели очень качественный футбол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Роберто Де Дзерби
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (9)
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Кююмалайнен (Київ)
29.09.2021 в 00:42
"Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю..." - и это говорит тот, кто схлопотал сегодня горчичник за наезды на судью и кто выбегал на поле скандалить с Монзуль? На воре и шапка горит...
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+1
0
football_soccer (Украина)
29.09.2021 в 00:41
Пятова похвалить политика партии не позволяет.В Шахте ныне светило вратарского цеха Турбин и по совместительству новая "драгоценность украинского футбола" .
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+1
0
Архат (Киев)
29.09.2021 в 00:32
Моменты? Я чуть не уснул, пока смотрел. Такой скучной и отвратительной игры давно не видел. И скажи спасибо Пяточку, что спас ничью.
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
29.09.2021 в 00:28
еще не спустился с небес.......
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 00:23
идиот! при чём тут моменты, если они не были реалиизованы? а пяточкин спас ничью, раз атака не смогла забить!
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+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 00:21
Фраер, млять. У Интера моменты были куда опаснее и в конце игры, когда ты уже только о ничьей думал
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+2
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
29.09.2021 в 00:13
Ну и козёл ! Много б ст0или твои "опасные моменты", если бы не два сейва Пятова ?!
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+4
0
Камонплей
28.09.2021 в 23:39
ви там удари тренуєте взагалі? чи лише біг та дриблінг? я такої жахливої реалізації від шахтаря і не згадаю. Хіба в румуно-балканський період.
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+3
-1
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
28.09.2021 в 23:33
Это Война, я про намёки о давление на судей и переворот в иерархии. Похоже каштрированный Шахтёр остался в прошлом . Ещё бы Палкина убрать
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0
-2


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