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Де Дзерби: Думаю, Траоре получил серьезную травму
Серьезная потеря для горняков
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о
- Насколько серьезна травма Траоре?
- Я думаю, что он получил серьезную травму. Не знаем, насколько она серьезна. Мы теряем сильного футболиста. Жаль его, потому что он — молодой и талантливый игрок.
- Насколько ощутимой была потеря Траоре для вашего плана на игру?
- Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму.
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