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Де Дзерби: Думаю, Траоре получил серьезную травму

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Серьезная потеря для горняков

Де Дзерби: Думаю, Траоре получил серьезную травму

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о травме форварда Лассина Траоре, которую форвард получил в матче с "Интером" (0:0).

- Насколько серьезна травма Траоре?

- Я думаю, что он получил серьезную травму. Не знаем, насколько она серьезна. Мы теряем сильного футболиста. Жаль его, потому что он — молодой и талантливый игрок.

- Насколько ощутимой была потеря Траоре для вашего плана на игру?

- Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 00:24
м-да... а про тт он серьёзно???
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Игорь-К (Longueil)
29.09.2021 в 00:20
Жаль
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