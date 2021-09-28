Де Дзерби: Думаю, Траоре получил серьезную травму

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о травме форварда Лассина Траоре , которую форвард получил в матче с "Интером" (0:0).

- Насколько серьезна травма Траоре?

- Я думаю, что он получил серьезную травму. Не знаем, насколько она серьезна. Мы теряем сильного футболиста. Жаль его, потому что он — молодой и талантливый игрок.

- Насколько ощутимой была потеря Траоре для вашего плана на игру?

- Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму.