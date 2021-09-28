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Интер всего 1 раз победил в 9 последних матчах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Чемпион Италии откровенно проваливается в Лиге чемпионов

Интер всего 1 раз победил в 9 последних матчах Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Интер" сыграл вничью во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтёром". У "нерадзурри" всего 1 победа в 9 последних матчах турнира.

За 9 игр"Интер" победил всего раз – в матче с "Боруссией Менхенгладбах"; 4 раза сыграл вничью – трижды с "Шахтёром" и однажды с той же "Боруссией Менхенгладбах"; и 4 раза проиграл – трижды "Реалу" и 1 раз "Барселоне".

В следующем туре Лиги чемпионов "Интер" дома сыграет с "Шерифом".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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