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Интер всего 1 раз победил в 9 последних матчах Лиги чемпионов
Чемпион Италии откровенно проваливается в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Интер" сыграл вничью во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтёром". У "нерадзурри" всего 1 победа в 9 последних матчах турнира.
За 9 игр"Интер" победил всего раз – в матче с "Боруссией Менхенгладбах"; 4 раза сыграл вничью – трижды с "Шахтёром" и однажды с той же "Боруссией Менхенгладбах"; и 4 раза проиграл – трижды "Реалу" и 1 раз "Барселоне".
В следующем туре Лиги чемпионов "Интер" дома сыграет с "Шерифом".
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