Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли

Что творит "Шериф" Юрия Вернидуба! Это просто обалдеть, если честно. Приехав на "Бернабеу" в статусе абсолютного дебютанта ЛЧ, имея состав из свободных агентов и представляя один из слабейших чемпионатов Европы, молдаване победили "Реал"!

Это надо было видеть. Еще в первом тайме стало ясно, что "Реалу" не будет просто. Конструкция "Шерифа" в позиционной обороне работала без сбоев; про контратаки тоже не забывали. А там и гол подоспел: герой матча с "Шахтером" Кристиано пробежался по левому краю, навесил, а Яхшибоев четко переправил мяч в сетку. Где был Алаба? В Мюнхене, наверное.

Market value of both squads tonight at the Santiago Bernabéu:



Real Madrid - £684.50m

FC Sheriff Tiraspol - £10.38m#UCL pic.twitter.com/cb0kF81Qdn — bet365 (@bet365) September 28, 2021

Мадрид ответил серией опасных ударов - и Винисиус прикладывался, и Бензема, но самый убойный шанс упустил Начо, не добивший мяч в сетку с трех метров.

Вы не поверите, но "Шериф" и здесь ответил - все тот же Яхшибоев убрал соперника финтом и с левой бил наверняка, но мяч сантиметров на 40-50 разминулся со штангой.

Можно представить, как орал на команду в раздевалке Анчелотти. Мадридские суперзвезды мучились против соперника, чей состав на Transfermarkt сопоставим с годовой зарплатой Бензема. Это надо было исправлять - и началась осада. По сути, она продлилась всю вторую половину. "Шериф" почти не переходил центр поля, лишь страдал и отбивался. Чудеса реакции и везения демонстрировал вратарь Атанасиадис, отражавший удары Бензема, Винисиуса, Модрича, Азара и Милитао всеми частями тела. Однажды Лука даже нокаутировал стража ворот, попав ему с семи метров в лицо.

Так дотянули до середины второго тайма, а там Винисиус давай падать. Дважды за три минуты нырнул - и на второй раз арбитры не выдержали прессинга "Бернабеу", назначив очень спорный 11-метровый. Бензема его реализовал - 1:1.

17 - Real Madrid striker Karim Benzema ???????? has now scored in 17 different @ChampionsLeague campaigns; the most of any player in the history of the competition. Monsieur#RealMadridSheriff #UCL pic.twitter.com/TRu2mL9z7t — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2021

Ох, лучше бы судьи не злили молдаван! Они где-то нашли резервы и забили еще, однако мяч Бруно отменили из-за минимального офсайда. Был, чего уж.

Но "Шериф" и это не остановило - и на последних минутах Тиллю удался феноменальный дальний удар точно в девятку! Если это не главная сенсация осени в Европе, то что тогда?!

Этот "Шериф" - просто бомба. Кто бы мог подумать, а? В таблице после двух туров у команды Вернидуба 6 (!) очков - и это первое место. У "Реала" - 3 балла. Замыкают квартет "Горняки" и "Нерадзурри", у которых по 1 очку.

2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Шериф" - 1:2

Голы: Бензема, 65 (с пенальти) - Яхшибоев, 25, Тилль, 89

"Реал": Куртуа - Начо (Родриго, 66), Милитао, Алаба, Гутьеррес (Кроос, 66) - Вальверде, Каземиро (Йович, 66), Камавинга - Азар (Модрич, 66), Бензема, Винисиус

"Шериф": Атанасиадис - Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Аддо, Тилль - Траоре, Коловос (Николов, 90+1), Кастаньеда (Жульен, 78) - Яхшибоев (Бруно, 57)

Предупреждения: Каземиро, 39, Йовіч, 81 - Уртадо, 17, Аддо, 45, Дуланто, 47, Тілль, 90