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Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли

Лига Чемпионов
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(11 голосов)

Сенсация века!

Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Что творит "Шериф" Юрия Вернидуба! Это просто обалдеть, если честно. Приехав на "Бернабеу" в статусе абсолютного дебютанта ЛЧ, имея состав из свободных агентов и представляя один из слабейших чемпионатов Европы, молдаване победили "Реал"!

Это надо было видеть. Еще в первом тайме стало ясно, что "Реалу" не будет просто. Конструкция "Шерифа" в позиционной обороне работала без сбоев; про контратаки тоже не забывали. А там и гол подоспел: герой матча с "Шахтером" Кристиано пробежался по левому краю, навесил, а Яхшибоев четко переправил мяч в сетку. Где был Алаба? В Мюнхене, наверное.

Мадрид ответил серией опасных ударов - и Винисиус прикладывался, и Бензема, но самый убойный шанс упустил Начо, не добивший мяч в сетку с трех метров.

Вы не поверите, но "Шериф" и здесь ответил - все тот же Яхшибоев убрал соперника финтом и с левой бил наверняка, но мяч сантиметров на 40-50 разминулся со штангой.

Можно представить, как орал на команду в раздевалке Анчелотти. Мадридские суперзвезды мучились против соперника, чей состав на Transfermarkt сопоставим с годовой зарплатой Бензема. Это надо было исправлять - и началась осада. По сути, она продлилась всю вторую половину. "Шериф" почти не переходил центр поля, лишь страдал и отбивался. Чудеса реакции и везения демонстрировал вратарь Атанасиадис, отражавший удары Бензема, Винисиуса, Модрича, Азара и Милитао всеми частями тела. Однажды Лука даже нокаутировал стража ворот, попав ему с семи метров в лицо.

Так дотянули до середины второго тайма, а там Винисиус давай падать. Дважды за три минуты нырнул - и на второй раз арбитры не выдержали прессинга "Бернабеу", назначив очень спорный 11-метровый. Бензема его реализовал - 1:1.

Ох, лучше бы судьи не злили молдаван! Они где-то нашли резервы и забили еще, однако мяч Бруно отменили из-за минимального офсайда. Был, чего уж.

Но "Шериф" и это не остановило - и на последних минутах Тиллю удался феноменальный дальний удар точно в девятку! Если это не главная сенсация осени в Европе, то что тогда?!

Этот "Шериф" - просто бомба. Кто бы мог подумать, а? В таблице после двух туров у команды Вернидуба 6 (!) очков - и это первое место. У "Реала" - 3 балла. Замыкают квартет "Горняки" и "Нерадзурри", у которых по 1 очку.

2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Шериф" - 1:2

Голы: Бензема, 65 (с пенальти) - Яхшибоев, 25, Тилль, 89

"Реал": Куртуа - Начо (Родриго, 66), Милитао, Алаба, Гутьеррес (Кроос, 66) - Вальверде, Каземиро (Йович, 66), Камавинга - Азар (Модрич, 66), Бензема, Винисиус

"Шериф": Атанасиадис - Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Аддо, Тилль - Траоре, Коловос (Николов, 90+1), Кастаньеда (Жульен, 78) - Яхшибоев (Бруно, 57)

Предупреждения: Каземиро, 39, Йовіч, 81 - Уртадо, 17, Аддо, 45, Дуланто, 47, Тілль, 90

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Комментарии (170)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.09.2021 в 00:59
Програти на Бернабеу від Шерифа у 100 разів позорніше чим 2 - 8.
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0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.09.2021 в 00:58
Усі пишуть про досягнення Шерифа та їх тренера. Хіба це досягнення провести 96 хв в своїй штрафній і грати на відбій ?
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0
0
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:57
Вот тебе Реалушка и Юрьев день.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 01:00
Угомонись уже,болезненный! А то инфаркт случится!
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 00:56
как говориться -играй плохо и выигравай --молодцы Вернидуб тренер а Дзерби чистый физрук потеряли уже 4 очка -и в Шерифе нет звёзд как в ШД
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:43
Думаю,так же шериф вынесет и в Киеве помойку)))))
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:49
Это в ЛЧ 11/12 в группе с Шахтером такой же АПОЭЛ был, который из аутсайдера стал победителем группы, а потом еще до четвертьфинала дошел. Знатный был автобус, помню Мадрид их долго вскрыть не мог в 1/4. Но там состав конечно мастеровитее был, домучили.
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0
0
Stops2012 (ua)
29.09.2021 в 00:39
Игра забывается, а результат остается в истории.
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+1
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.09.2021 в 00:34
Шерифу просто везло,как и по второму голу так и по растраченным моментам Реала,так бывает в футболе,но счет на табло ,а все остальное забудется.
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0
-4
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:34
Ради этого стоит жить! Жизнь снова обрела смысл.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 00:40
100% )))
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+2
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:44
Тебя Чапман укусил?
Ответить
+2
0
avatar
Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:47
Реал-Шериф (о господи, кто это???) 1-2
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 00:48
Чапман врядли на этой ветке появится, хотя кто его знает, что у этого насекомого в голове.
0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:45
Чем вы там занимались? А ну признавайся))))
Ответить
+1
0
avatar
Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:50
Смотрели комэдию. "Невероятные приключения молдован в Мадриде" называется
+1
0
football_soccer (Украина)
29.09.2021 в 00:33
комичности ситуации добавляет и тот момент, что победный забил не какой-то там латинос или африканец , а игрок сборной Люксембурга.Победу молдованам в матче с Реалом приносит люкс. Казалось бы, так не бывает вообще, но не сегодня.Ну ничего эпичнее в этом розыгрыше ЛЧ , уже наверное, не будет.
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+1
0
VAO (Луганск)
29.09.2021 в 00:51
да все уже. можно дальше не смотреть. интереснее ничего не будет в этой ЛЧ))
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0
0
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 00:30
Шериф нужно в УПЛ. Он бы точно тащил в рейтинге страну, причём с бюджетом в 10 раз меньше чем у великого гранда с гонором.
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+1
0
VAO (Луганск)
29.09.2021 в 00:50
С другой стороны из УПЛ Шериф бы скорее в 1-ю лигу вылетел чем в ЛЧ попал. Стадик бы не допустили. Засудили бы пару тройку раз. У клуба был бы лимит с обязательными украинцами в составе. Задолженности по Зп, полубанкротство и трансферная политика аренды половины состава из ШД и ДК. Наш футбол не просто так в таком состоянии в каком он есть. И на сегодня получается что 1 клуб из Молдавии выступает лучше 2-х наших грандов в ЛЧ.
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0
0
VAO (Луганск)
29.09.2021 в 00:28
Мне кажется что Вернидубу воздается за все то не везение с Зарей с Фейенордами и тд.. Когда обидно проигрывали не по игре и на последних минутах.
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0
0
Ol-g (Одесса)
29.09.2021 в 00:28
Жесть.
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0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.09.2021 в 00:25
Мадрид в шоке.Терасполь в экстазе. Шахта на 4 месте.И кто аутсайдер группы.
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+2
-2
Геродот (Винница)
29.09.2021 в 00:24
Реал в очередной раз поплатился за неуважение к сопернику. Играли как-то академично, без огонька, мол все равно выиграем. В общем, наступили на те же грабли, что и в прошлом сезоне с Шахтером. А Шериф молодцы, показали, что победа над Шахтером не была случайностью. Теперь для Шахтера даже третье место становится весьма проблематичным. В спарке с Реалом все для Шахтера и решится. Не обыграют Реал хотя бы раз, и все. Остальные две игры с Интером и Шерифом станут формальностью.
Ответить
0
0
Игорь-К (Longueil)
29.09.2021 в 00:28
Победа Шерифа-вторая случайность. Такое случается
Ответить
0
-2
Lion Killer (Львів)
29.09.2021 в 00:32
ага, і в групу "случайно" вийшли. І в Шахтаря по грі "случайно" виграли. Он яка навколо "случайность" намалювалася
+2
0
Joyce (Donetsk)
29.09.2021 в 00:24
Браво, Шериф! Было бы чудом, если бы ШД и Шериф оставили за бортом плей-офф Реал и Интер. Сегодняшний матч Шерифа - хорошее учебное пособие для ШД. Все будет хорошо :)
Ответить
+3
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
29.09.2021 в 00:37
Какое пособие?Жуткая пруха,дошло до того,что мяч вратарю вообще в голову попал,чему тут учиться?
Ответить
+1
0
Morphyk7 (Черновцы)
29.09.2021 в 00:24
Удары 31-4? Просто повезло
Ответить
+4
-1
Maryan (Lviv)
29.09.2021 в 00:27
З Шахтарем було 22-4, це вже клас.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 00:31
В футболе решает не количество ударов и не процент владения мячем, а реализация моментов.
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+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 00:21
Небыло того пенальти! Чего там смотрел он в ВАР? А так, то один к одному вторая победа! Как и по статистике, так и по результату!
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:25
Все там было. И при первом падении Винисиусу заплели ноги. Побеждать конечно хорошо, но не надо при этом кости ломать сопернику, пусть это и "ненавистные денежные мешки". А по хорошему там еще и вторую желтую этому Аддо при пенальти нужно было дать, но уж сжалился судья.
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+2
-1
kalan-86 (Анкара)
29.09.2021 в 00:18
У меня глаза на лоб вылезли! Не мог посмотреть матчи, но когда включил телефон и проверил результаты-шок! Ощущение, что я теперь за Шериф с нашим дорогим Юрой, болею больше чем за Шахтер с его дзерби! Фантастика! Юра, дорогой, так вот кто теперь должен быть главным тренером любого европейского топ-клуба! Черт побери, в Мадриде! На Бернабеу?! Невероятно!
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+5
-3
DesnaUA (Чернигов)
29.09.2021 в 00:18
Молодое вино сегодня льётся рекой)))
Ответить
+4
-1
Po4eson (Одесса)
29.09.2021 в 00:22
Молодого вина ещё быть не может. Старое бухают
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.09.2021 в 00:14
Отношение наших футбольных чиновников к отечественным тренерам. Может пора менять чиновников?...
Ответить
+8
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.09.2021 в 00:12
Шок.Дурдом.
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+4
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 00:11
Хахахахахаха. Папа Юра поимел папу Карла. ))))))
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+4
-1
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:12
Дядя Юра)))
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+1
-2
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:14
Алекс, дружище, какой сегодня счастливый день! Реал Л О Х А Н У Л С Я на века, а МЕССИ забил первый мяч за ПСЖ.
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 00:19
Да, это запомнится надолго. Впечатляюще!!! Кстати уже в эту пятницу я буду в Украине!!!
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:30
Что-то я не видел такого счастья у мадридских болельщиков, когда вы в таком же матче с Кадисом потеряли очки. Наоборот как-то все старались поддержать. Или Кадис сильнее Шерифа?)
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 00:34
hardcorepwnz (Украина) Ничего личного, только по бизнесу )))) Не каждый день такое случается, всё ок ))
0
0
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:11
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕРНИДУБ! УРАААА!
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+4
-2
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:12
Чапман не истери
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+1
-3
code906 (Kiev)
29.09.2021 в 00:11
Теперь увидели в футболе всё. Хорош, Вернидуб! :D
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+2
-2
Игорь-К (Днепропетровск)
29.09.2021 в 00:10
Я не болельщик Реала, но вы что ребята, матч не смотрели? При чём тут Шериф и Вернидуб??? Это какое-то дикое везение Приднестровья. 3-4 атаки за весь матч и два удара. О невезении Реала и говорить не буду. Но в футболе такое иногда бывает.
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+3
-4
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:11
Когда то так Рубин нагнул барселону
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+3
-1
code906 (Kiev)
29.09.2021 в 00:15
Что делать с удачей, тоже надо знать)
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0
-2
DesnaUA (Чернигов)
29.09.2021 в 00:15
Я писал ниже почти тоже самое,теперь шахте всё залетать будет.Я думаю реал 6 очков с шахой возьмёт по любому.Да и должок я думаю не забыли за прошлый год)
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+1
-2
Joyce (Donetsk)
29.09.2021 в 00:28
Это говорит о классе команды, что давно уже является аксиомой :)
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0
0
Acsakal (Kharkov)
29.09.2021 в 00:36
Це ви дивилися, але так нічого і не зрозуміли. Не було ніяких випадковостей. Так, Шериф міг і програти, але свої голи він забив не випадково. І НЕ забив теж не випадково, а через брак майстерності. І Реал теж свої не забив не випадково, а через те, що тираспільці весь час ставили перешкоди і намагалися хоч як завадити пробивати. І воротар у Шерифа класний, і це теж не випадково. І організація гри. І впевненість "молдаван" в тому, що вони роблять... Порядок б'є клас. Характер б'є захмарну зарплату. Так було завжди, так є і так буде.
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:46
Слишком много пафоса, думаю Вернидуб сам так не считает, что они тут победили из-за порядка. У Мадрида другие задачи, они не приехали "на по*уй" постоять у себя в штрафной, потому что даже сам выход в ЛЧ - уже великая победа. Весь ваш комментарий можно заменить фразой "раз в год и палка стреляет".
0
0
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:10
НА ВЕКА ! НА ВЕКА! НА ВЕКА! НА ВЕКА!
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 00:10
ставь в аватарку)))
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 00:12
Ты из Молдовы?
Ответить
+1
-1
avatar
Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:16
Нет. А ты?
+1
-1
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 00:24
Тоже нет - у меня и радости такой безграничной нету
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.09.2021 в 00:30
так он же ярый хэйтер птенцов канчелотти)))
0
0
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djeff2015 (Запорожье)
29.09.2021 в 00:08
",,,,,Ох, лучше бы судьи не злили молдаван!...." ))))))))))) Бешеные "Молдаване"))))Тренд сезона))))))
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+5
-2
semei (Jacksonville)
29.09.2021 в 00:07
Блін як вже дістало кумівство в нашому футболі. Григорчук? Вернидуб? Нехай скитаються. Нам Михайличенко і Буряка подавай.
Ответить
+5
-3
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:09
При чем тут Михайличенко и Буряк?
Ответить
+1
-2
semei (Jacksonville)
29.09.2021 в 00:11
Це я про тренд в нашій збірній / федерації
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
29.09.2021 в 00:23
А що тут незрозумілого? Вернидуб вже давно міг би тренувати Шахтар, Динамо або збірну. А поки він тренує Шериф, ми не можемо обіграти фінів та казахів.
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.09.2021 в 00:07
Последние очки Шерифа в группе! Помница мне шахтёр в первый двух турах взял 6 очков и потом в итоге 4 место в группе, ка и Заря 6 очков с атлетиком и Гертой в итоге 4 место,так что Интер в спарке их попустит знатно
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+3
-6
efim423 (odessa)
29.09.2021 в 00:10
даже если ине наберёт все равно последнее не займёт , ноя думаю шериф на этом не остановится .
Ответить
0
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.09.2021 в 00:12
Это ЛЧ..всё может быть ..Если Шахта в следущем туре не победит Реал, то всё....
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.09.2021 в 00:14
А что по твоему Если Шериф больше не наберёт,что Шахтёр 7 очков не сможет взять?
0
-1
DesnaUA (Чернигов)
29.09.2021 в 00:12
После шахты все писали тоже первые и последние)Им уже и этих хватит на 3 место по любому.То что шахта возьмёт 5 ,а шериф ничего в оставшиеся матчах нереально.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.09.2021 в 00:18
Шахта выграет Реал, и в последнем туре Шериф вот и считай
0
-2
Joyce (Donetsk)
29.09.2021 в 00:35
Реал тоже был уверен в том, что обыграет ШД в ответке. Да и Интер наверняка так думал, а в итоге оказался на дне. Повезти может в одном матче, но не в целой серии.
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
29.09.2021 в 00:07
Ну это конечно да,хотя чуйка у меня была на то что будет сенсация.Конечно реал растранжирил хренову тучу моментов,и по иронии судьбы теперь скорее всего всё будет залетать шахте.После этого результата шансов стало практически 0 на 3 место даже.
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+3
-2
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:06
Группа смерти!!!
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+6
-1
Mexxxxx (Просяная)
29.09.2021 в 00:09
Даже Реал уже это понял
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+1
0
unnamed (Cape May)
29.09.2021 в 00:05
Удар Кособаниуса Младшего - апогей плохого настроя на игру.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:19
Да недооценка однозначно была, думали сейчас на изи закидаем навесами и все, пойдем спать. Не получилось. Хотя подобная недооценка у Мадрида перманентная ко всяким аутсайдерам.
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+1
0
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:04
Мадридасты
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+2
-5
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IvaneZZZ (Київ)
29.09.2021 в 00:05
харе спамить
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+1
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:06
Чапман,хватит уже смайлов!!!
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+1
-2
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Динамо-машина (Киев)
29.09.2021 в 00:04
Е.б.а.л.а жаба гадюку!)))
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+3
-2
Acsakal (Kharkov)
29.09.2021 в 00:04
Не збирався дивитися цей матч, бо не є фанатом Реалу. Але, побачивши на 90-й хвилині ошелешений вираз обличчя Алаби, я остаточно упевнився: воно того вартувало!
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+4
0
unnamed (Cape May)
29.09.2021 в 00:04
Рад за ЮВ. Показал, что соперника надо уважать, и настрой на игру и выполнение установки еще чего-то стоят.
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+3
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:03
Будет борьба за втрое место между Реалом и Интером))))
Ответить
+1
-1
magnum power (БОМЖ)
29.09.2021 в 00:03
физруки у Анчелотти явно не смотрели матч Шерифа с Шахтой.
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+8
0
Dimoncho (Kharkiv)
29.09.2021 в 00:03
С Интером за 3е место теперь будем бороться... Тяжело будет
Ответить
+2
0
avatar
Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:03
Ответить
+1
-4
Гданьск (Gdańsk)
29.09.2021 в 00:03
Обзор написан супер, с чувством юмора автор !! Я поржал)))
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+1
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
29.09.2021 в 00:03
Представляю каково сейчас молдованам, по доброму вам завидую. И Вернедуб красавчик, полностью тактически обезвредил Реал. НЕ обошлось без фарта, но заслужили. Гуляй Молдова, такой праздник раз в жизни бывает.
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+7
0
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:02
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+1
-3
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scorpius (Ck)
29.09.2021 в 00:05
теперь другое дело))
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:01
Юра лучший))))
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 00:01
Как бы смешно не было, Но Вернидуб преподал урок футбола опытному Анчелотти.
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+5
0
tartar (Львів)
29.09.2021 в 00:08
Очень даже не смешно - Верныдуб квалифицированный тренер, это было известно ранее. Анчелотти по смс теперь будет просить консультации вечерами после работы.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:42
Ну все, теперь в ответном матче Анчелотти примет урок и выставит 11 человек в 3 ряда около своих ворот. Уж не смешите, урок может быть только игрокам, что не надо заранее держать в своей голове легкую победу
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0
0
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:01
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0
-3
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:02
Чапман перелогинься
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+2
-1
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djeff2015 (Запорожье)
29.09.2021 в 00:00
Шахтер ...ну если будет играть, как сегодня...сможет еще пободаться....но......конечно Шериф взорвал Европу).
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+2
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.09.2021 в 00:00
Слили шахту.
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+7
0
LEVgcUqs (Чернігів)
29.09.2021 в 00:06
Та ні, тепер шахтьор два рази Реал голими руками, тобто голими ногами візьме.
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+2
-4
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:00
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0
-4
tartar (Львів)
29.09.2021 в 00:00
Чудесное приключение Шерифа в Мадриде со счасливым концом Верныдуба в сливочных гландах.
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+2
0
Русланбай (Рівне)
29.09.2021 в 00:00
Два роки тому Реал програв в ЛЧ два рази цска , яке зайняло тоді останнє місце в групі. Рік назад шахтрпопу. Тепер Шеріф їх наказує. З супер клубу перетворилися на посьміховисько.
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+5
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:03
Ну Лига Чемпионов не выигрывается в групповом турнире. Ты еще скажи, что сегодня Шериф доминировал на поле. Хорошо оборонялись - да, залетело все что летело - да. У Реала XG 3 против 0.3 у Шерифа. Этот матч просто показывает, что в футболе возможно все.
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+9
-1
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Динамо-машина (Киев)
29.09.2021 в 00:07
Плюсую.
+2
-2
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 00:10
Просто не залетело у одних,а у других залетело.То де самое и у Интера,не залетело штук пять в ворота чмохтьора!
+1
-3
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Ардалион (землянин)
28.09.2021 в 23:59
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+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
29.09.2021 в 00:02
я скромно
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
28.09.2021 в 23:59
Удивили, так удивили. И первые, и вторые. Просто ужас.
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+1
0
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Viktor Ivanjvich
28.09.2021 в 23:59
даже если Шериф и не выйдет с группы- ВЕРНИДУБУ памятник при жизни поставит надо-а копию с золота ему отдать-ВОТ и Вернидуб- особенно рафаилову, который говорил что мол молдавия это уровень Вернидуба- теперь что скажешь?Жаль что в Заре не остался-перезагрузка класс вышла у Вернидуба. ВОТ ОН и ЕГО КОМАНДА М У Ж И К И
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+7
-2
oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 23:59
Да ладно. Шериф играет на эмоциях. Лига в первый раз в жизни. Ну прет просто. Раз оступятся и посыплются. Типа как у сборной Греции. Вот кому данный результат в минус, так это Шахтеру. Реал в спарке будет рвать и метать.
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+1
-2
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okolegko (Київ)
28.09.2021 в 23:59
Ай-да Вернидуб, ай-да с@кин син)))
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+1
-1
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djeff2015 (Запорожье)
28.09.2021 в 23:58
))))))))))))))))))))ЭТО ГРАНДИОЗНЫЙ П....Ц!)))))))))))))))БРАВО ЮРИЙ ВЕРНИДУБ! БРАВО ШЕРИФ))))))))
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+5
-1
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Ардалион (землянин)
28.09.2021 в 23:58
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+4
-4
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 23:58
Слишком мало смайликов!
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+2
-1
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scorpius (Ck)
28.09.2021 в 23:58
Молдаване во главе с украинским тренером выигрывают на поле Реала и возглавляют группу ЛЧ... Я что, попал в параллельную реальность?
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+7
-1
DesnaUA (Чернигов)
28.09.2021 в 23:59
Где там молдаван увидел?
Ответить
+6
-2
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 00:01
рядом с названием команды. А что?
0
0
avatar
scorpius (Ck)
29.09.2021 в 00:01
На карте Европы)
0
0
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Viktor Ivanjvich
29.09.2021 в 00:01
а кого там собрал ЮРИЙ-никому не известных свободных агентов и как всегда слепил команду
+3
-1
DesnaUA (Чернигов)
29.09.2021 в 00:01
Теперь кротам даже третье место не светит
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+5
-3
Acsakal (Kharkov)
29.09.2021 в 00:12
Перед початком групового турніру "нічого не світило" як раз Шеріфу... Грати треба, а не сцяти. Динамо це теж до речі стосується. Я більше всього боюся, щоби вони не віддали перемогу Баварії ще до початку гри.
+1
-1
avatar
Полiccя (Житомир)
28.09.2021 в 23:57
Браво,Юрий Николаевич !!! Рад за земляка !!! Всем глорам мадрида хочу сказать - Среал сегодня соснул по королевски !!!!
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+12
0
Golfik25 (Киев)
28.09.2021 в 23:57
Шериф с 1 места обязан выходить, Интер и Реал 2 и 3 место соответственно.
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+4
-4
FCDD-1918 (Днепр)
28.09.2021 в 23:57
Вот так вот. Надеюсь набегут любители "Где,Реал, где")) У Реала 100 голевых, а забили с левейшего пеналя (если бы предыдущий не отменил бы судья, то и голевой не дал бы)Увы, но ШД теперь точно 4й и выход в ЛЕ скорее всего отменяется. А жаль, там могли очков подсобирать ещё.На а Вернидуб красавчик, 6 очей есть, в Кишеневе памятник поставят у дворца спорта или института физкультуры, если не у самого стадиона.
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 23:58
Ну чего, с Интером могут пободаться. Интер Шериф точно вынесет. Ничем он не сильнее Реала.
Ответить
+2
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
29.09.2021 в 00:02
ЮРА УЖЕ ДУМАЕТ что бы не вынес
0
0
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 00:02
шериф никого не сильнее, и при этом 6 очков. А кроты и Реал с гонором с 1 очком.
0
0
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scorpius (Ck)
29.09.2021 в 00:00
Где Реал, где??
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0
-1
football_soccer (Украина)
29.09.2021 в 00:04
так самое смешное то, что перед этим была чистейшая пенка на том же Винисиусе , которую заигнорили , и после этого дали пенку в эпизоде, где он начал падать еще до контакта с игроком. Всегда приятно видеть, как судьи тупят, где-то за пределами нашего чемпионата ))
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0
0
Русланбай (Рівне)
29.09.2021 в 00:05
Думаю останнє місце в групі займе Інтер. Сьогодні вони показали що вони ніякі. Тай Реал вже став звичайною командою . шахтрпот їх може обіграти.
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0
-2
football_soccer (Украина)
28.09.2021 в 23:57
ну вы только вдумайтесь в этот сюр... О какой-то супер-пупер лиге громче всех верещат президент середняка Ла лиги, еле-еле отбивающийся от Кадиса (!) , середняк серии А , который только-только вымучал первую победу в чемпионате , и команда проигрывающая ДОМА (!!) Шерифу (!!!!) . Однозначно, тут без супер-пупер лиги для этих господ не обойтись.
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+14
0
unnamed (Cape May)
29.09.2021 в 00:02
По регламенту Супер-Лиги нет понижения в классе не зависимо от результата. Просто господа «сцуть» играть в соревновании со спортивным принципом :-)
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+3
0
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okolegko (Київ)
28.09.2021 в 23:57
Попелюшка, кажете... Ну-ну)))
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+4
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
28.09.2021 в 23:56
Вернідуб наш дядько, Запоріжжя його знає ;-)
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+5
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
28.09.2021 в 23:56
Кроты сосать
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+6
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.09.2021 в 00:11
Причем тут кроты?
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+2
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
29.09.2021 в 00:14
Зри в корені. Какое на сейчас место в группе занимает шахта? Влить 50КК . У Шерифа состав как один траоре стоит
0
-1
Benzil (Львів)
28.09.2021 в 23:56
Welcome Євровесна))
Ответить
+5
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 23:56
Н-да, выдал Вернидуб, явно - лучший год в его жизни... Дать понюхать Реалу с Папой Карло на их поле - это дорогого стоит...
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+12
0
Algrab (Костопiль)
28.09.2021 в 23:56
Що це було????
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+3
0
Djon (Киев)
28.09.2021 в 23:56
Молодці!
Ответить
+7
0
vlotko (Броди)
28.09.2021 в 23:56
Шериф своєю грою нагадує Аякс у кращі роки, або Янг Бойс
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+6
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
28.09.2021 в 23:55
Сосну ли?
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.09.2021 в 23:55
бугага!
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+3
0
Будєм разбіратся (Київ)
28.09.2021 в 23:55
З часів чемпіонства Лестера, 6 очок Шерифа в ЛЧ найбільш дивовижний результат.
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+7
0
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Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 23:55
Там десь ще бате був, Але то вроді раніше було...
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.09.2021 в 23:55
Пи*дец подкрался незаметно. Не буду больше прогнозы давать в анонсе матча, плохо это заканчивается Браво, Вернидуб и Шериф!
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+9
-1
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Loader (Днепр)
29.09.2021 в 00:00
В оправдание Реалу можно сказать, что прошлый сезон в ЛЧ они тоже хрен знает как начинали. А может это и полезная таблеточка.
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
29.09.2021 в 00:06
много видел п**цов, но такого еще не видел. Зато как запомнится.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.09.2021 в 00:52
У Реала последние годы никогда не обходится без такого интересного матча. То ЦСКА, то Шахтер, то Шериф, то Алькояно. Вот почему я не сильно радуюсь этим стартовым победам Анчелотти, по-прежнему нет у этой команды того класса, который был во времена трех ЛЧ подряд. Будем весной смотреть
0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 23:54
Давай Юра, выиграй ты эту продажную гнилую ЛЧ, чтоб все подавились своими бабками трансферными
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+11
-1
Гданьск (Gdańsk)
29.09.2021 в 00:09
Аха))) класс !)
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0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.09.2021 в 23:54
Подсунул Реал Шахтёру свинью...
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+8
0
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 00:21
Да ради ТАКОГО можно и на ЛЕ плюнуть.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 23:54
Это писдец, таварищи... Отыграть Шахте пять очей в этой группе - задача архисложная, почти нереальная
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+9
0
kre4et (Киев)
28.09.2021 в 23:55
думаю, что это не последние очки Шерифа!
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+6
-1
avatar
Полiccя (Житомир)
29.09.2021 в 00:00
надеюсь еще раз кротом прихлопнут ))))
+4
-3
Golfik25 (Киев)
28.09.2021 в 23:59
Шериф ещё 3 очка с шахетром 100% возьмёт
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+4
-4
avatar
Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 23:54
Ахахахах. Пох*й что это наш конкурен, зато очень красиво. Вернидубу в сборную после Петракова.
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+9
-2
Mexxxxx (Просяная)
28.09.2021 в 23:54
Что вы творите с нами?! Шериф крут. Тут такая мысль, просто они не знают кто такой Реал, играют как ни в чем не бывало, идут вперед, играют без прижатия к воротам. Молодцы!!!
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+14
-2
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 23:59
Да какой там без прижатия. Штук шесть вратарь вытащил, раз двадцать защита легла под мяч, еще с десяток выцарапали у форвардов с ног у себя в штрафной. Но сраные суперлиговцы долбились как в стену, а с игры так и не сподобились на гол
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
29.09.2021 в 00:07
Это все понятно и правильно. Но возьмем последние минуты, у вас ничья аж самим космическим Реалом, любая наша команда прижалась бы к своим воротам, точнее к своему вратарю и пытался бы отбиться, а эти нет, атака, нормальная полноценная и получайте второй. Ну не дрожали у них коленки от страха, хоть и ложились под мяч и защищались.
+2
-1
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 00:09
Это да. Характер - на высоте!. Защита тоже не отбивалась обосравшаяся наобум, а когда возможно, старались мяч сохранить и передним игрокам доставить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.09.2021 в 23:53
Уже и за Шахтёр не так стыдно, что ли.. мда.. Вернидуб монстр, этот Шериф ещё наведёт шороху.
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+9
-2
kre4et (Киев)
28.09.2021 в 23:53
Красавчики! Вышли и вынескли мадридкую помойку
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+4
-2
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Horus (Днепропетровск)
28.09.2021 в 23:53
Ржака. Вернидубу Золотой Мяч, Золотую Бутсу и усе Приднестровье в награду) А Барселонам скажите, шо они усё время не там тренеров шукают, не у тех странах. Нехай в Молдове пошукают - вдруг найдут)
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+11
-1
magnum power (БОМЖ)
28.09.2021 в 23:53
мадридский колхоз пока не дотягивает до уровня молдавского гранда.
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+14
-1
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Полiccя (Житомир)
29.09.2021 в 00:01
ахахахах!!! красава !!!!!
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
29.09.2021 в 00:04
Ну і до шахтьора тим більше
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+1
0


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