Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли

Что творит "Шериф" Юрия Вернидуба! Это просто обалдеть, если честно. Приехав на "Бернабеу" в статусе абсолютного дебютанта ЛЧ, имея состав из свободных агентов и представляя один из слабейших чемпионатов Европы, молдаване победили "Реал"!

Это надо было видеть. Еще в первом тайме стало ясно, что "Реалу" не будет просто. Конструкция "Шерифа" в позиционной обороне работала без сбоев; про контратаки тоже не забывали. А там и гол подоспел: герой матча с "Шахтером" Кристиано пробежался по левому краю, навесил, а Яхшибоев четко переправил мяч в сетку. Где был Алаба? В Мюнхене, наверное.

Market value of both squads tonight at the Santiago Bernabéu: Real Madrid - £684.50m FC Sheriff Tiraspol - £10.38m #UCL pic.twitter.com/cb0kF81Qdn

Мадрид ответил серией опасных ударов - и Винисиус прикладывался, и Бензема, но самый убойный шанс упустил Начо, не добивший мяч в сетку с трех метров.

Вы не поверите, но "Шериф" и здесь ответил - все тот же Яхшибоев убрал соперника финтом и с левой бил наверняка, но мяч сантиметров на 40-50 разминулся со штангой.

Можно представить, как орал на команду в раздевалке Анчелотти. Мадридские суперзвезды мучились против соперника, чей состав на Transfermarkt сопоставим с годовой зарплатой Бензема. Это надо было исправлять - и началась осада. По сути, она продлилась всю вторую половину. "Шериф" почти не переходил центр поля, лишь страдал и отбивался. Чудеса реакции и везения демонстрировал вратарь Атанасиадис, отражавший удары Бензема, Винисиуса, Модрича, Азара и Милитао всеми частями тела. Однажды Лука даже нокаутировал стража ворот, попав ему с семи метров в лицо.

Так дотянули до середины второго тайма, а там Винисиус давай падать. Дважды за три минуты нырнул - и на второй раз арбитры не выдержали прессинга "Бернабеу", назначив очень спорный 11-метровый. Бензема его реализовал - 1:1.

17 - Real Madrid striker Karim Benzema ???????? has now scored in 17 different @ChampionsLeague campaigns; the most of any player in the history of the competition. Monsieur#RealMadridSheriff #UCL pic.twitter.com/TRu2mL9z7t