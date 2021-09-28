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2:0. Месси забивает свой первый гол за ПСЖ и второй гол в ворота Сити – Видео

Лига Чемпионов
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Шикарный день для фанатов ПСЖ

2:0. Месси забивает свой первый гол за ПСЖ и второй гол в ворота Сити – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" удваивает преимущество над "Манчестер Сити" в самом дорогом матче Европы.

Лионель Месси забивает свой первый гол за "ПСЖ" дальним ударом в девятку против "Манчестер Сити" – 2:0.

Похоже, что Месси возвращается.

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ
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