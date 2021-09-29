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Безумие имени Вернидуба. Шериф прочно захватил лидерство в группе ЛЧ, одолев Реал на Бернабеу. ВИДЕО
Реал - Шериф ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом году мы удивлялись тому, как ловко Сергей Ребров с "Ференцварошом" прошел квалификацию Лиги чемпионов. Но в этом году другой украинский тренер пошел еще дальше: пройдя четыре этапа отбора, "Шериф" с Юрием Вернидубом во главе выиграл уже два матча группового этапа. И не у кого-нибудь, а у опытных "Шахтера" и "Реала". Причем последнего обыграл на "Бернабеу".
Это был фантастический вечер. Обо всех перипетиях матча узнавайте в видеообзоре.
2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Шериф" - 1:2
Голы: Бензема, 65 (с пенальти) - Яхшибоев, 25, Тилль, 89
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