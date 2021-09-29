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Гризманн впервые после возвращения забивает за матрасов. Милан - Атлетико 1:2. Обзор матча, видео голов
Милан - Атлетико ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гризманн вернулся в "Атлетико", но находится далеко не в той форме, что раньше. Однако, возможно, французу просто нужно было найти свой один момент? Возможно, дальше уже пойдет более гладко? Посмотрим, а пока констатируем важную для чемпиона Испании победу на поле "Милана". В первом туре "Атлетико" не переиграл "Порту", поэтому эти три очка – на вес золота.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Второй тур. Группа В
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Атлетико" 1:2
Голы: Леау 20 - Гризманн 84, Суарес 90+7 (пен.)
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