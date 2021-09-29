Гризманн впервые после возвращения забивает за матрасов. Милан - Атлетико 1:2. Обзор матча, видео голов

Гризманн вернулся в "Атлетико", но находится далеко не в той форме, что раньше. Однако, возможно, французу просто нужно было найти свой один момент? Возможно, дальше уже пойдет более гладко? Посмотрим, а пока констатируем важную для чемпиона Испании победу на поле "Милана". В первом туре "Атлетико" не переиграл "Порту", поэтому эти три очка – на вес золота.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Второй тур. Группа В

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Атлетико" 1:2

Голы: Леау 20 - Гризманн 84, Суарес 90+7 (пен.)