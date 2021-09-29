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Еще одна сенсация от Соболя и компании. Лейпциг - Брюгге 1:2. Обзор матча и видео голов
Лейпциг - Брюгге ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Группа смерти? "Брюгге" это не пугает. В первом туре бельгийцы сыграли вничью с ПСЖ, сейчас в гостях победили "Лейпциг". Не "Шериф", конечно, но тоже очень круто. Приятно и за нашего Эдуарда Соболя, который сыграл 79 минут.
После двух матчей у "Брюгге" четыре очка. Столько же имеет ПСЖ. У "Манчестер Сити" три очка, а "Лейпциг" пока с нулем.
ЛЧ. Второй тур в группе А
"Лейпциг" – "Брюгге" 1:2
Голы: Нкунку 5 - Ванакен 22, Ритц 41
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