Еще одна сенсация от Соболя и компании. Лейпциг - Брюгге 1:2. Обзор матча и видео голов

Группа смерти? "Брюгге" это не пугает. В первом туре бельгийцы сыграли вничью с ПСЖ, сейчас в гостях победили "Лейпциг". Не "Шериф", конечно, но тоже очень круто. Приятно и за нашего Эдуарда Соболя, который сыграл 79 минут.

После двух матчей у "Брюгге" четыре очка. Столько же имеет ПСЖ. У "Манчестер Сити" три очка, а "Лейпциг" пока с нулем.

ЛЧ. Второй тур в группе А

"Лейпциг" – "Брюгге" 1:2

Голы: Нкунку 5 - Ванакен 22, Ритц 41