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Юрий Вернидуб о победе над Реалом: Ничего экстраординарного мы пока не сотворили

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Обаятельная скромность Юрия Николаевича

Юрий Вернидуб о победе над Реалом: Ничего экстраординарного мы пока не сотворили

фото - ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над мадридским "Реалом" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов:

"Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Мы на верном пути и продолжим ему следовать.

Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", - цитирует украинского тренера официальный сайт УЕФА.

Отметим, что "Шериф" обыграл "Реал" на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:2. Таким образом, команда Юрия Вернидуба лидирует в группе D c шестью очками, у "Реала" три, у "Интера" и "Шахтера" по одному балу.

Читайте такжеБезумие имени Вернидуба. Шериф прочно захватил лидерство в группе ЛЧ, одолев Реал на Бернабеу. ВИДЕО
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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Источник:
УЄФА

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Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
timo87 (Донецк)
29.09.2021 в 08:06
Почему же такой талант и тренерский гений не мог ничего показать с Зарей, раз за разом бесславно вылетая из ЛЕ?
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
29.09.2021 в 07:56
Нічого, зовсім нічого... Просто клуб з бюджетом 5 млн євро виграв на виїзді в клубу з бюджетом 500 млн євро. Таке ж майже кожен день буває. Скромняга.
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+2
0
Конфуцій (Львів)
29.09.2021 в 07:24
Рано чи пізно він повинен тренувати збірну. І чим швидше, тим краще
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+2
0
Исследователь
29.09.2021 в 07:23
Всё по делу ЮВ, талант не пропьёш. Ждём продолжения. Удачи.
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+1
0


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