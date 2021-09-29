Юрий Вернидуб о победе над Реалом: Ничего экстраординарного мы пока не сотворили

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над мадридским "Реалом" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов:

"Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Мы на верном пути и продолжим ему следовать.

Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", - цитирует украинского тренера официальный сайт УЕФА.