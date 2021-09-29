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Юрий Вернидуб о победе над Реалом: Ничего экстраординарного мы пока не сотворили
Обаятельная скромность Юрия Николаевича
фото - ФК Шериф
Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над мадридским "Реалом" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов:
"Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Мы на верном пути и продолжим ему следовать.
Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.
Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", - цитирует украинского тренера официальный сайт УЕФА.
Отметим, что "Шериф" обыграл "Реал" на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:2. Таким образом, команда Юрия Вернидуба лидирует в группе D c шестью очками, у "Реала" три, у "Интера" и "Шахтера" по одному балу.
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