Карло Анчелотти о матче с Шерифом: Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от молдавского "Шерифа" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам.

Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения", - приводит слова итальянского тренера официальный сайт УЕФА.