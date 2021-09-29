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Карло Анчелотти о матче с Шерифом: Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения
Где-то мы уже это слышали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от молдавского "Шерифа" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у вышедшего на замену Йовича. Думаю, в итоге все просто сложилось в плюс им и в минус нам.
Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.
Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения", - приводит слова итальянского тренера официальный сайт УЕФА.
Отметим, что "Шериф" обыграл "Реал" на Сантьяго Бернабеу со счетом 1:2. Таким образом, команда Юрия Вернидуба лидирует в группе D c шестью очками, у "Реала" три, у "Интера" и "Шахтера" по одному балу. Следующий матч "Реал" сыграет в Киеве против донецкого "Шахтера" 19-го октября.
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