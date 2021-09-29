Марлон: Шахтер намеревался победить Интер, теперь постараемся обыграть Реал

Защитник "Шахтера" Марлон прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы показали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты. Надеюсь, еще прибавим перед следующей игрой против "Реала". И постараемся обыграть его", — рассказал Марлон.

Напомним, "Шахтер" и "Интер" набрали по одному очку и разместились на двух последних местах турнирной таблицы группы D, так как проиграли свои матчи первого тура.

В следующем туре "горняки" сыграют против "Реала, а "Интер" - с "Шерифом". Встречи пройдут 19 октября.