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Марлон: Шахтер намеревался победить Интер, теперь постараемся обыграть Реал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Горняки" сыграли вничью с "Интером"

Марлон: Шахтер намеревался победить Интер, теперь постараемся обыграть Реал

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы показали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты.

Надеюсь, еще прибавим перед следующей игрой против "Реала". И постараемся обыграть его", — рассказал Марлон.

Напомним, "Шахтер" и "Интер" набрали по одному очку и разместились на двух последних местах турнирной таблицы группы D, так как проиграли свои матчи первого тура.

В следующем туре "горняки" сыграют против "Реала, а "Интер" - с "Шерифом". Встречи пройдут 19 октября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Марлон
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
29.09.2021 в 07:51
По губам вам всем поводмт Реал
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