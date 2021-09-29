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"Всегда хотел быть похожим на тебя". Лидер Ворсклы поздравил брата с голом Реалу
Себастьен забил победный гол в матче Лиги чемпионов
Фото: ФК Ворскла
Полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль прокомментировал гол своего брата Себастьена в ворота мадридского "Реала".
"Всегда хотел быть похожим на тебя! Ты мое вдохновение! Какая отличная игра, я так горжусь тобой", - написал футболист в своем Instagram.
Полузащитник Себастьен Тилль забил победный гол в матче Лиги чемпионов "Шериф" - "Реал" (2:1).
Напомним, летом полтавская "Ворскла" подписала Венсана Тилля. Он является также братом Оливье Тилля. Сейчас Венсан набирает форму после травмы, тренируясь по индивидуальной программе.
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