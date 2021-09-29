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"Всегда хотел быть похожим на тебя". Лидер Ворсклы поздравил брата с голом Реалу

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Себастьен забил победный гол в матче Лиги чемпионов

"Всегда хотел быть похожим на тебя". Лидер Ворсклы поздравил брата с голом Реалу

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль прокомментировал гол своего брата Себастьена в ворота мадридского "Реала".

"Всегда хотел быть похожим на тебя! Ты мое вдохновение! Какая отличная игра, я так горжусь тобой", - написал футболист в своем Instagram.

Полузащитник Себастьен Тилль забил победный гол в матче Лиги чемпионов "Шериф" - "Реал" (2:1).

Напомним, летом полтавская "Ворскла" подписала Венсана Тилля. Он является также братом Оливье Тилля. Сейчас Венсан набирает форму после травмы, тренируясь по индивидуальной программе.

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В статье: Заря (Луганск) Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид) Оливье Тилль
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Комментарии (6)
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ZSTV1223 (Черкаси)
29.09.2021 в 09:38
В той час коли дуже багато людей з України і Молдови їдуть в ЄС в пошуках кращої зарплати, браві люксембурзькі заробітчани приїхали на заробітки в Україну і Молдову.
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0
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Po4eson (Одесса)
29.09.2021 в 09:16
Хороший гол. Смачно-красивый
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karpatoman (Львів)
29.09.2021 в 09:11
Шериф - в Суперлігу!!!! Замість Реала.
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0
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 08:48
учись ШД--дармоеды ваша ничья на своём поле это проиграшь --молодцы Шериф это войдёт историю клуба и мира
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 08:33
Сколько там этих братьев?
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+1
0
karpatoman (Львів)
29.09.2021 в 09:11
Треба в батька питати.
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+2
0


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