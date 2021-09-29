"Всегда хотел быть похожим на тебя". Лидер Ворсклы поздравил брата с голом Реалу

Полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль прокомментировал гол своего брата Себастьена в ворота мадридского "Реала".

"Всегда хотел быть похожим на тебя! Ты мое вдохновение! Какая отличная игра, я так горжусь тобой", - написал футболист в своем Instagram.