Педриньо: Не сумели добиться победы над Интером, но показали достойный футбол

Полузащитник "Шахтера" Педриньо рассказал, как ему далась игра в атаке после травмы Траоре и чего команде не хватило для победы над "Интером" (0:0).

– В первой игре Лиги чемпионов вы уступили "Шерифу", сегодня ничья с "Интером". Насколько "Шахтер" оказался лучше подготовленным ко второму матчу по сравнению с первым?

– Подготовка меняется каждый день, каждый день мы учимся чему-то у Мистера. Он постоянно делится новыми идеями, подсказывает, как нужно действовать в разных ситуациях. Поэтому сейчас чувствуем себя прекрасно. Да, сегодня мы не сумели добиться победы, но показали достойный футбол. Будем идти вперед, настраиваться на лучшее и усердно для этого работать.

– Из-за травмы Траоре достаточно неожиданно уже в начале игры ты оказался на позиции нападающего. Комфортно ли себя там чувствовал и готов ли составить конкуренцию другим форвардам "Шахтера"?

– Чувствую себя достаточно комфортно на этой позиции, ведь оказался на ней не впервые. На тренировках Мистер проводит такого типа ротацию. Я уже действовал на позиции нападающего и чувствую себя там вполне свободно. В любом случае буду потихоньку привыкать. Важно действовать не на одной позиции, а на нескольких. Если понадобится, сыграю на любой, где скажет тренер.

– "Шахтер" провел великолепную игру и, пожалуй, заслуживал большего, чем одно очко. На 30-й минуте у тебя был великолепный момент, мяч пролетел чуть выше перекладины. Что в той ситуации помешало пробить более точно?

– К сожалению, не получилось победить. Как вы заметили, мы демонстрировали очень достойный футбол, хорошую игру и, без сомнений, могли уйти с поля победителями. Не хватило каких-то правильных последних решений. Возможно, ассистов, ударов… Будем над этим работать, чтобы прибавлять, становиться лучше и забивать, потому что моменты действительно были, - сказал Педриньо.