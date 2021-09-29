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УЕФА назвал лучшего игрока матча Шахтер - Интер
Он не из украинского клуба
Фото: facebook.com/Inter
Защитник "Интера" Милан Шкриньяр признан лучшим игроком матча с "Шахтером" (0:0) в группе Лиги чемпионов по версии УЕФА.
"Он очень уверенно действовал на протяжении всего матча и нейтрализовал убойнейший момент "Шахтера", который мог стать решающим в поединке", – отметил технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.
Напомним, "Интер" и "Шахтер" набрали по одному очку и разместились на двух последних местах турнирной таблицы группы D, так как проиграли свои матчи первого тура.
В следующем туре "нерадзурри" сыграют с "Шерифом", а "Шахтер" встретится с "Реалом". Встречи пройдут 19 октября.
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