УЕФА назвал лучшего игрока матча Шахтер - Интер

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр признан лучшим игроком матча с "Шахтером" (0:0) в группе Лиги чемпионов по версии УЕФА.

"Он очень уверенно действовал на протяжении всего матча и нейтрализовал убойнейший момент "Шахтера", который мог стать решающим в поединке", – отметил технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.

Напомним, "Интер" и "Шахтер" набрали по одному очку и разместились на двух последних местах турнирной таблицы группы D, так как проиграли свои матчи первого тура.

В следующем туре "нерадзурри" сыграют с "Шерифом", а "Шахтер" встретится с "Реалом". Встречи пройдут 19 октября.