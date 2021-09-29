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Закономерный мир. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Интер

Лига Чемпионов
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Роберто Де Дзерби нашел аргументы для Симоне Индзаги

Закономерный мир. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Интер

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В вторник, 28 сентября донецкий "Шахтер" сыграл второй матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. На этот раз команда Роберто Де Дзерби продемонстрировала значительно более качественный футбол, чем в Тирасполе, и это помогло ей получить ничью в противостоянии с чемпионом Италии "Интером". Впрочем, учитывая то, как атаковали горняки, миром должны быть довольны и черно-синие. Таким образом, "Шахтер" и "Интер" третий раз подряд сыграли вничью 0:0. Вашему вниманию фото репортаж с НСК Олимпийский от Александра Приходько.

Фотогалерея

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) фото
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