Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб повторил достижение Лобановского в Лиге чемпионов
Украинский специалист творит историю
Фото: ФК Шериф
Во вторник, 28 сентября "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Молдавский клуб тренирует украинец Юрий Вернидуб.
Предыдущим украинским наставником, которому удалось одержать победу над "Реалом" в еврокубках, был Валерий Лобановский.
В сезоне-1998/99 киевское "Динамо" дома обыграло "королевский клуб" со счетом 2:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов. Дублем в том матче отличился Андрей Шевченко.
55-летний Юрий Вернидуб тренирует "Шериф" с 2020 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Молдавии и вышел в Лигу чемпионов. Ранее он также работал с солигорским "Шахтером", луганской "Зарей" и запорожским "Металлургом".
Напомним, "Шериф" после победы над "Реалом" возглавил группу D в Лиге чемпионов. На втором месте - "сливочные". Третье – у миланского "Интера", а замыкает таблицу донецкий "Шахтер".
Популярное сейчас
- Юрий Вернидуб о победе над Реалом: Ничего экстраординарного мы пока не сотворили
- Первое очко Шахтера, триумф Вернидуба, дебютный гол Месси. Главные новости за 28 сентября
- Месси прорвало - Сити повержен. Видеообзор победы ПСЖ над Манчестер Сити в Лиге чемпионов
- Безумие имени Вернидуба. Шериф прочно захватил лидерство в группе ЛЧ, одолев Реал на Бернабеу. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила