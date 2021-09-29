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Вернидуб повторил достижение Лобановского в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Украинский специалист творит историю

Вернидуб повторил достижение Лобановского в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Во вторник, 28 сентября "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Молдавский клуб тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Предыдущим украинским наставником, которому удалось одержать победу над "Реалом" в еврокубках, был Валерий Лобановский.

В сезоне-1998/99 киевское "Динамо" дома обыграло "королевский клуб" со счетом 2:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов. Дублем в том матче отличился Андрей Шевченко.

55-летний Юрий Вернидуб тренирует "Шериф" с 2020 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Молдавии и вышел в Лигу чемпионов. Ранее он также работал с солигорским "Шахтером", луганской "Зарей" и запорожским "Металлургом".

Напомним, "Шериф" после победы над "Реалом" возглавил группу D в Лиге чемпионов. На втором месте - "сливочные". Третье – у миланского "Интера", а замыкает таблицу донецкий "Шахтер".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Источник:
Спорт-Экспресс

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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
29.09.2021 в 10:52
Да, это прикольно. Но никто всерьёз не воспринял победу сборной Греции в чемпионате Европы, например. Все хотят не просто прыгнуть выше головы пару раз, а быть реально сильнее других по объективным показателям. Не умаляя заслуг карликов, победивших гигантов. Думаю, что этот "Шериф" быстро разберут в топ-чемпионаты. Там есть люди, способные в одиночку обыграть "на носовом платке" двоих-троих игроков "Реала", или убежать от них в отрыв, как на самокате, или навесить с точностью до сантиметров, или вытащить мёртвый мяч.
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