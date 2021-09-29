Вернидуб повторил достижение Лобановского в Лиге чемпионов

Во вторник, 28 сентября "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Молдавский клуб тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Предыдущим украинским наставником, которому удалось одержать победу над "Реалом" в еврокубках, был Валерий Лобановский.

В сезоне-1998/99 киевское "Динамо" дома обыграло "королевский клуб" со счетом 2:0 в 1/4 финала Лиги чемпионов. Дублем в том матче отличился Андрей Шевченко.

55-летний Юрий Вернидуб тренирует "Шериф" с 2020 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Молдавии и вышел в Лигу чемпионов. Ранее он также работал с солигорским "Шахтером", луганской "Зарей" и запорожским "Металлургом".

Напомним, "Шериф" после победы над "Реалом" возглавил группу D в Лиге чемпионов. На втором месте - "сливочные". Третье – у миланского "Интера", а замыкает таблицу донецкий "Шахтер".