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Определился лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бразильский полузащитник получил самый высокий балл

Определился лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Во вторник, 28 сентября в Киеве состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, где встречались "Шахтер" и "Интер" (0:0).

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи. Лучшим игроком поединка был признан полузащитник "Шахтера" Алан Патрик. Бразилец получил 7.9 балла.

В топ-5 по оценке вошли Николай Матвиенко (7.3), Педриньо (7.2), Исмаили (7.2) и Тарас Степаненко (7.0).

Лучшим в составе миланского "Интера" оказался Милан Шкриньяр - 7.8 балла.

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Определился лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored - изображение 1

Скриншот: WhoScored

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.09.2021 в 10:51
Чомусь вважав кращим Пятова, - реально круті сейви врятували від поразки.
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2.dc (Николаев)
29.09.2021 в 10:38
Почитал все эти оценки, и тут же вспомнил, как двоечник Пятак орал на всех этих "отличников", чтоб хоть какой-то толк от них случился …)))
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