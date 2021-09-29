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Определился лучший игрок матча Шахтер – Интер по версии WhoScored
Бразильский полузащитник получил самый высокий балл
Фото: ФК Шахтер Донецк
Во вторник, 28 сентября в Киеве состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, где встречались "Шахтер" и "Интер" (0:0).
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи. Лучшим игроком поединка был признан полузащитник "Шахтера" Алан Патрик. Бразилец получил 7.9 балла.
В топ-5 по оценке вошли Николай Матвиенко (7.3), Педриньо (7.2), Исмаили (7.2) и Тарас Степаненко (7.0).
Лучшим в составе миланского "Интера" оказался Милан Шкриньяр - 7.8 балла.
Скриншот: WhoScored
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