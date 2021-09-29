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Забрали корону себе. Пресс-служба Шерифа элегантно пошутила над Реалом после победы в ЛЧ

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Без лишних слов

Забрали корону себе. Пресс-служба Шерифа элегантно пошутила над Реалом после победы в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Молдавский "Шериф", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, обыграл в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" (1:2).

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Уже после финального свистка в Instagram пресс-служба "Шерифа" опубликовала свой логотип, однако эмблема была немного видоизменена. Дело в том, что клуб из Тирасполя "арендовал" у "Реала" корону. "Без комментариев", – сказано в публикации.

Напомним, ранее "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер". Коллектив из Молдовы набрал 6 зачетных пунктов и сейчас возглавляет квартет D. Мадридцы с 3 очками занимают второе место. "Интер" и "горняки", в активе которых по 1 баллу, замыкают рейтинговый зачет группы.

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В статье: Лига чемпионов Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
29.09.2021 в 10:47
Кроты, повторите подвиг Шерифа!!! А лучше - два раза.
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0
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Evgenariys (Чернигов)
29.09.2021 в 10:14
Вернидуб никому из наших клубов не нужен был, зато макаронника взяли и кучу непотребства скупили, а Юра взял всех и хлопнул
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+6
0
ZSTV1223 (Черкаси)
29.09.2021 в 10:05
Підй0б хороший. Можуть собі дозволити.
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+6
0


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