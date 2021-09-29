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Забрали корону себе. Пресс-служба Шерифа элегантно пошутила над Реалом после победы в ЛЧ
Без лишних слов
Getty Images / Global Images Ukraine
Молдавский "Шериф", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, обыграл в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" (1:2).
Уже после финального свистка в Instagram пресс-служба "Шерифа" опубликовала свой логотип, однако эмблема была немного видоизменена. Дело в том, что клуб из Тирасполя "арендовал" у "Реала" корону. "Без комментариев", – сказано в публикации.
Напомним, ранее "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер". Коллектив из Молдовы набрал 6 зачетных пунктов и сейчас возглавляет квартет D. Мадридцы с 3 очками занимают второе место. "Интер" и "горняки", в активе которых по 1 баллу, замыкают рейтинговый зачет группы.
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