  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Месси повторил рекорд Бензема, забив в 17-м сезоне ЛЧ подряд. Также Лео обновил статистику против англичан
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси повторил рекорд Бензема, забив в 17-м сезоне ЛЧ подряд. Также Лео обновил статистику против англичан

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аргентинец on fire

Месси повторил рекорд Бензема, забив в 17-м сезоне ЛЧ подряд. Также Лео обновил статистику против англичан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий французского "Пари-Сен Жермен" Лионель Месси отличился в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" (2:0), в очередной раз вписав свое имя в историю соревнования.

Читайте такжеМесси прорвало - Сити повержен. Видеообзор победы ПСЖ над Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 17 подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Первым, кому это удалось, стал нападающий "меренг" Карим Бензема.

Добавим, что за 35 матчей против английских команд в ЛЧ аргентинец забил 27 голов. Данный показатель является рекордным. Ни один футболист не забивал клубам из Англии даже больше 12 голов в ЛЧ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Карим Бензема Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Skin Bastard (Кривой Рог)
29.09.2021 в 10:54
Я так понимаю Бензема установил рекорд 9 минутами ранее!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...