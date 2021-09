Месси повторил рекорд Бензема, забив в 17-м сезоне ЛЧ подряд. Также Лео обновил статистику против англичан

Нападающий французского "Пари-Сен Жермен" Лионель Месси отличился в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" (2:0), в очередной раз вписав свое имя в историю соревнования.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 17 подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Первым, кому это удалось, стал нападающий "меренг" Карим Бензема.

Добавим, что за 35 матчей против английских команд в ЛЧ аргентинец забил 27 голов. Данный показатель является рекордным. Ни один футболист не забивал клубам из Англии даже больше 12 голов в ЛЧ.

