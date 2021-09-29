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Месси повторил рекорд Бензема, забив в 17-м сезоне ЛЧ подряд. Также Лео обновил статистику против англичан
Аргентинец on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий французского "Пари-Сен Жермен" Лионель Месси отличился в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" (2:0), в очередной раз вписав свое имя в историю соревнования.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 17 подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Первым, кому это удалось, стал нападающий "меренг" Карим Бензема.
Добавим, что за 35 матчей против английских команд в ЛЧ аргентинец забил 27 голов. Данный показатель является рекордным. Ни один футболист не забивал клубам из Англии даже больше 12 голов в ЛЧ.
27 - Lionel Messi has scored 27 goals in 35 appearances against English teams in the UEFA Champions League; 15 more than any other player in the competition. Collector. pic.twitter.com/5JRFxAp5D4— OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2021
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