  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ювентус - Челси. Хорошо ли вы помните игроков, которые играли за эти команды - Тест
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Челси. Хорошо ли вы помните игроков, которые играли за эти команды - Тест

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У вас есть четыре минуты, чтобы пройти квиз.

Ювентус - Челси. Хорошо ли вы помните игроков, которые играли за эти команды - Тест

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 сентября, один из самых интересных матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 пройдет в Турине. Там местный "Ювентус" будет принимать действующего победителя турнира лондонский "Челси".

Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти игроков, которые выступали за эти команды.

В тесте 20 футболистов, на прохождение квизу у вас будет четыре минуты. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...