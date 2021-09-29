Ювентус - Челси. Хорошо ли вы помните игроков, которые играли за эти команды - Тест

Сегодня, 29 сентября, один из самых интересных матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 пройдет в Турине. Там местный "Ювентус" будет принимать действующего победителя турнира лондонский "Челси".

Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти игроков, которые выступали за эти команды.

В тесте 20 футболистов, на прохождение квизу у вас будет четыре минуты. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.