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Ювентус - Челси. Хорошо ли вы помните игроков, которые играли за эти команды - Тест
У вас есть четыре минуты, чтобы пройти квиз.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 сентября, один из самых интересных матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 пройдет в Турине. Там местный "Ювентус" будет принимать действующего победителя турнира лондонский "Челси".
Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти игроков, которые выступали за эти команды.
В тесте 20 футболистов, на прохождение квизу у вас будет четыре минуты. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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