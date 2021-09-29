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Пятов - о ничьей с Интером: Шахтер играл на другой результат
Голкипер подвели итоги матча с "нерадзурри"
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Команда играла на другой результат. Мы показали это своей игрой. И будем бороться за свои очки без компромиссов.
Сейчас все мысли с Лассиной Траоре. Здоровья", – написал Пятов после матча.
Напомним, в начале первого тайма Лассина Траоре неудачно приземлился после подката соперника, его пришлось забирать с помощью специального автомобиля.
Сейвы 37-летнего вратаря помогли "Шахтеру" сыграть вничью с "Интером".
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