  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пятов - о ничьей с Интером: Шахтер играл на другой результат
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов - о ничьей с Интером: Шахтер играл на другой результат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голкипер подвели итоги матча с "нерадзурри"

Пятов - о ничьей с Интером: Шахтер играл на другой результат

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Команда играла на другой результат. Мы показали это своей игрой. И будем бороться за свои очки без компромиссов.

Сейчас все мысли с Лассиной Траоре. Здоровья", – написал Пятов после матча.

Напомним, в начале первого тайма Лассина Траоре неудачно приземлился после подката соперника, его пришлось забирать с помощью специального автомобиля.

Сейвы 37-летнего вратаря помогли "Шахтеру" сыграть вничью с "Интером".

Читайте такжеДе Врей: Сам не понимаю, как Пятов сумел отразить мой удар головой


Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wille_kiev (Украина)
29.09.2021 в 10:53
Ну да, когда вы последние 2 минуты катали мяч в средине поля и на своей половине видно было на какой результат вы играли, пиз*уны.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...