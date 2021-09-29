Пятов - о ничьей с Интером: Шахтер играл на другой результат

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Команда играла на другой результат. Мы показали это своей игрой. И будем бороться за свои очки без компромиссов.

Сейчас все мысли с Лассиной Траоре. Здоровья", – написал Пятов после матча.