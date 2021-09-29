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Капитан Шерифа после победы над Реалом: Мечтаем выйти в плей-офф

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

После 2-го тура молдавский клуб возглавил группу D в ЛЧ

Капитан Шерифа после победы над Реалом: Мечтаем выйти в плей-офф

Фото: Golombianos

Новина українською

Нападающий и капитан "Шерифа" Франк Кастаньеда прокомментировал победу над "Реалом" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Выиграть здесь – это мечта, ставшая реальностью. Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого.

Мы ехали сюда за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, "Реал" своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих.

Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.

Мы мечтаем выйти в плей-офф и ставим перед собой такую задачу. Теперь все внимание на "Интер". Будем стараться изо всех сил, чтобы снова добиться положительного результата", — приводит слова Кастаньеды официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Шериф" после победы над "Реалом" возглавил группу D в Лиге чемпионов. На втором месте - "сливочные". Третье – у миланского "Интера", а замыкает таблицу донецкий "Шахтер".

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 13:15
и теперь эти мечты подкреплены РЕАЛьностью, ущипните меня. сепары не только претендуют на пей-офф, но и ставят в очень хреновую ситуацию кротов. даже если представить, что Шахта грохнет шерифов дома м нужным счетом, где-то еще нужно брать 2 оча для выхода в ЛЕ
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0
-1
dabo76
29.09.2021 в 12:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 12:12
Удачи вам, ещё раз вынесете шахетр и ваш плей-офф
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+2
0
Соколов (Никополь)
29.09.2021 в 11:56
Если нагнете кротов то выйдете
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+3
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.09.2021 в 11:36
"Я особисто подякував Тілля після гри." Якась чурка неосвічена капітанить у "Шерифа" - ніц не знає української.... :-(
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+1
-4


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