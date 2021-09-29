Капитан Шерифа после победы над Реалом: Мечтаем выйти в плей-офф

Нападающий и капитан "Шерифа" Франк Кастаньеда прокомментировал победу над "Реалом" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Выиграть здесь – это мечта, ставшая реальностью. Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого.

Мы ехали сюда за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, "Реал" своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих.

Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.

Мы мечтаем выйти в плей-офф и ставим перед собой такую задачу. Теперь все внимание на "Интер". Будем стараться изо всех сил, чтобы снова добиться положительного результата", — приводит слова Кастаньеды официальный сайт УЕФА.