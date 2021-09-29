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Месси: Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем крепче будет наша связь
Лео готов покорить вершины вместе с новыми партнерами
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси поделился своими эмоциями после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче 1-го тура ЛЧ в эфире Canal+. В этом поединке аргентинец забил первый гол за французский гранд.
"Манчестер Сити" – отличный соперник, это был идеальный поединок. После ничьей с "Брюгге" нам было очень важно победить. Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе".
"Я адаптируюсь к новой команде. Чем больше мы, форварды коллектива, будем играть вместе, тем крепче будет наша связь. Мы все вместе должны прогрессировать, совершенствоваться и продолжать выкладываться на полную".
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