Месси: Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем крепче будет наша связь

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси поделился своими эмоциями после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче 1-го тура ЛЧ в эфире Canal+. В этом поединке аргентинец забил первый гол за французский гранд.

"Манчестер Сити" – отличный соперник, это был идеальный поединок. После ничьей с "Брюгге" нам было очень важно победить. Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе".