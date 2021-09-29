  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Месси: Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем крепче будет наша связь
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем крепче будет наша связь

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лео готов покорить вершины вместе с новыми партнерами

Месси: Чем больше мы с Неймаром и Мбаппе будем играть вместе, тем крепче будет наша связь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси поделился своими эмоциями после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче 1-го тура ЛЧ в эфире Canal+. В этом поединке аргентинец забил первый гол за французский гранд.

"Манчестер Сити" – отличный соперник, это был идеальный поединок. После ничьей с "Брюгге" нам было очень важно победить. Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе".

"Я адаптируюсь к новой команде. Чем больше мы, форварды коллектива, будем играть вместе, тем крепче будет наша связь. Мы все вместе должны прогрессировать, совершенствоваться и продолжать выкладываться на полную".

Читайте такжеМесси повторил рекорд Бензема, забив в 17-м сезоне ЛЧ подряд. Также Лео обновил статистику против англичан

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo76
29.09.2021 в 12:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...