  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Герой футбольного дня. Андрей Пятов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Андрей Пятов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Хороший голкипер - пол команды

Герой футбольного дня. Андрей Пятов

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это действительно немного странный матч. "Шахтер" владел мячом более шестидесяти процентов игрового времени, а одним из лучших игроков команды стал голкипер. "Шахтер" сделал 941 ТТД, "Интер" – 623. На двоих команды нанесли 23 удара, отдали семнадцать ключевых передач и создали десять голевых моментов. Но голкиперских сейвов только два. Оба – в исполнении Андрея Пятова.

Да, речь о том моменте в конце встречи, когда опытный голкипер потянул сначала выстрел Хоакина Корреа, а затем – Стефана де Врея. Задача, поставленная перед Пятовым нидерландцем, была особо сложной.

Герой футбольного дня. Андрей Пятов - изображение 1

Почему-то есть твердое убеждение, что Анатолий Трубин этот удар не отразил бы. Ты или умеешь так прыгать в угол, или нет. У тебя или есть реакция, или ее нет. Трубин немало ошибался в начале этого сезона, Пятов же очень спокойно претерпел сложный период без игровой практики. Период забвения, когда даже стоял вопрос об уходе из "Шахтера" и завершения каденции в сборной Украины. Вчерашний матч показал – зря. Опытный голкипер никогда не испортит картины.

На впечатление об игре Пятова не влияет даже та ошибка, после которой во втором тайме на ударную позицию вышел Лаутаро Мартинес. Заслуга Андрея не только в двух сейвах, но и в максимальном погружении в командные действия. Он стал третьим лучшим игроком матча в составе "Шахтера" по оценкам InStat (после Алана Патрика и Майкона). Ведь справился с пятнадцатью навесами в его владения, совершил 32 передачи с процентом точности 94, отдал 24 короткие передачи ногой и восемь раз пробовал начать атаку длинной передачей. А еще Пятов излучал уверенность, чего не изобразить статистикой, но очень чувствует команда.

Герой футбольного дня. Андрей Пятов - изображение 2

В обороне "Шахтер" сыграл почти идеально. Была хорошая игра и в нападении, но не хватило одного точного удара. Пожалуй, это тот случай, когда относительно ничьей с чемпионом Италии приходится сожалеть. Ибо "Шериф" делает невероятную сенсацию и теперь именно "Шахтер" замыкает турнирную таблицу группы. Будет обидно, если на финише не хватит как раз этих двух очков, которые "Шахтер" мог взять, но упустил в матче с "Интером".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...