Герой футбольного дня. Андрей Пятов

Это действительно немного странный матч. "Шахтер" владел мячом более шестидесяти процентов игрового времени, а одним из лучших игроков команды стал голкипер. "Шахтер" сделал 941 ТТД, "Интер" – 623. На двоих команды нанесли 23 удара, отдали семнадцать ключевых передач и создали десять голевых моментов. Но голкиперских сейвов только два. Оба – в исполнении Андрея Пятова.

Да, речь о том моменте в конце встречи, когда опытный голкипер потянул сначала выстрел Хоакина Корреа, а затем – Стефана де Врея. Задача, поставленная перед Пятовым нидерландцем, была особо сложной.

Почему-то есть твердое убеждение, что Анатолий Трубин этот удар не отразил бы. Ты или умеешь так прыгать в угол, или нет. У тебя или есть реакция, или ее нет. Трубин немало ошибался в начале этого сезона, Пятов же очень спокойно претерпел сложный период без игровой практики. Период забвения, когда даже стоял вопрос об уходе из "Шахтера" и завершения каденции в сборной Украины. Вчерашний матч показал – зря. Опытный голкипер никогда не испортит картины.

На впечатление об игре Пятова не влияет даже та ошибка, после которой во втором тайме на ударную позицию вышел Лаутаро Мартинес. Заслуга Андрея не только в двух сейвах, но и в максимальном погружении в командные действия. Он стал третьим лучшим игроком матча в составе "Шахтера" по оценкам InStat (после Алана Патрика и Майкона). Ведь справился с пятнадцатью навесами в его владения, совершил 32 передачи с процентом точности 94, отдал 24 короткие передачи ногой и восемь раз пробовал начать атаку длинной передачей. А еще Пятов излучал уверенность, чего не изобразить статистикой, но очень чувствует команда.

В обороне "Шахтер" сыграл почти идеально. Была хорошая игра и в нападении, но не хватило одного точного удара. Пожалуй, это тот случай, когда относительно ничьей с чемпионом Италии приходится сожалеть. Ибо "Шериф" делает невероятную сенсацию и теперь именно "Шахтер" замыкает турнирную таблицу группы. Будет обидно, если на финише не хватит как раз этих двух очков, которые "Шахтер" мог взять, но упустил в матче с "Интером".