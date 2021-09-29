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Нагельсманн: У Луческу молодые игроки, но Динамо все равно на первом месте в УПЛ
Тренер "Баварии" поделился мнением о наставнике киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о наставнике "Динамо" Мирче Луческу.
"Это очень опытный коллега. Две разные генерации тренеров. Он получал свой опыт, работая в "Галатасарае", "Шахтере", в сборных. На семинарах УЕФА мне интересно обмениваться информацией с такими людьми.
Луческу интегрирует много молодых футболистов – это очень ценно для "Динамо". У него молодые игроки, но он все равно на первом месте в чемпионате Украины. У него молодая оборона и много молодых футболистов на других позициях.
Как правило, опытный тренер ставит на опытных игроков. А он наоборот – ставит молодежь. Это нестандартно", – сказал Нагельсманн.
Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня, 30 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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