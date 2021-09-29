Нагельсманн: У Луческу молодые игроки, но Динамо все равно на первом месте в УПЛ

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о наставнике "Динамо" Мирче Луческу.

"Это очень опытный коллега. Две разные генерации тренеров. Он получал свой опыт, работая в "Галатасарае", "Шахтере", в сборных. На семинарах УЕФА мне интересно обмениваться информацией с такими людьми.

Луческу интегрирует много молодых футболистов – это очень ценно для "Динамо". У него молодые игроки, но он все равно на первом месте в чемпионате Украины. У него молодая оборона и много молодых футболистов на других позициях.

Как правило, опытный тренер ставит на опытных игроков. А он наоборот – ставит молодежь. Это нестандартно", – сказал Нагельсманн.