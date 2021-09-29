Суркис: Луческу никого не хочет покупать в Динамо, ему нравится работать с украинцами

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями накануне матча с "Баварией" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Вообще в последнее время не ездил. Мы посоветовались и решили с Григорием Суркисом. Еще есть группа поддержки. Когда представляю, какой будет тяжелый матч – решили поддержать команду.

- Настроение какое?

– Настроение нормальное. Играем в Лиге чемпионов с одной из лучших команд в мире. Сумасшедший опыт все равно будет. А до матча 50 на 50.

- Почему такой перепад в уровне? Раньше могли же мы с "Баварией" играть, а сейчас тяжело очень.

– Футбол сейчас немного другой. Тогда таких денег не было в футболе. Футболистов не покупали за 200 млн. Разные бюджеты. Раньше можно было хоть как-то комплектоваться. Никто даже не мог подумать, что люди будут вкладывать в футболистов такие деньги, такие зарплаты платить. Это игра.

Но надо воспитывать поколение бойцов, своих футболистов. Подчеркиваю – своих футболистов. Тратить деньги в украинских футболистов, вкладывать деньги в украинских футболистов. И тогда сборная и клубы будут. Это мое мнение.

- Это Луческу вас так поменял? Или ситуация в стране?

– Прежде всего – ситуация. Потому что многие не хотят ехать, война и прочее. А Мистер очень доволен работой с украинскими футболистами.

Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить. В большей степени мы наоборот хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, он с ними работает, – сказал Суркис.

Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

