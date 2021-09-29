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Суркис: Луческу никого не хочет покупать в Динамо, ему нравится работать с украинцами

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Президент киевлян - о трансферной политике в клубе

Суркис: Луческу никого не хочет покупать в Динамо, ему нравится работать с украинцами

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями накануне матча с "Баварией" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Вообще в последнее время не ездил. Мы посоветовались и решили с Григорием Суркисом. Еще есть группа поддержки. Когда представляю, какой будет тяжелый матч – решили поддержать команду.

- Настроение какое?

– Настроение нормальное. Играем в Лиге чемпионов с одной из лучших команд в мире. Сумасшедший опыт все равно будет. А до матча 50 на 50.

- Почему такой перепад в уровне? Раньше могли же мы с "Баварией" играть, а сейчас тяжело очень.

– Футбол сейчас немного другой. Тогда таких денег не было в футболе. Футболистов не покупали за 200 млн. Разные бюджеты. Раньше можно было хоть как-то комплектоваться. Никто даже не мог подумать, что люди будут вкладывать в футболистов такие деньги, такие зарплаты платить. Это игра.

Но надо воспитывать поколение бойцов, своих футболистов. Подчеркиваю – своих футболистов. Тратить деньги в украинских футболистов, вкладывать деньги в украинских футболистов. И тогда сборная и клубы будут. Это мое мнение.

- Это Луческу вас так поменял? Или ситуация в стране?

– Прежде всего – ситуация. Потому что многие не хотят ехать, война и прочее. А Мистер очень доволен работой с украинскими футболистами.

Разговоры о том, что мы не хотим кого-то купить. В большей степени мы наоборот хотим купить, а он этого не хочет. Ему нравится работать с футболистами, он с ними работает, – сказал Суркис.

Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Игорь Суркис Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (16)
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 13:06
Суркис отдал в ЧО Лучших игроков --забери для усиления и Мороза тоже
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2021 в 13:26
Кращих у Європі...
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0
0
Русланбай (Рівне)
29.09.2021 в 12:49
Давайте відкинемо емоції , і прагматично порахуємо . Вихід в ЛЧ, приносить 15.3 млн євро за потрапляння + ще від 10 до 15 млн євро за 10-ти річний рейтинг наших клубів. + якась перемога нічія в групі , і може навіть не одна- це ще 5-7млн євро. В сумі буде максимум 40 млн євро якщо врахувати сюди квитки і ТВ права. А тепер подумайте скільки коштують пристойні гравці рівня ЛЧ. Кожен десь 15-20 млн євро. А таких гравців потрібно в кожні лінію по одному. Тобто мінімальні витрати на трансфери бубе становити 45 млн євро. Але такому кравцю потрібна ЗП 2 млн на рів. Тому додати потрібно ще 6млн на ЗП. Це самі мінімальні підрахунки. Які НІЧОГО не гарантують в ЛЧ і УПЛ. Шахтар зробивши такі капіталовкладення, тільки дивом потрапив в ЛЧ. При чому подальша перепродажа гравців також не гарантована. Тайсон і Бернард тому підтвердження. Суркіс це розуміє , тому і не вкладає. 90 % що всі ці затрати не окупляться. Тому в його , як він каже - СИТУАЦІЇ , найдоцільніше робити ставку на гравців зі своєї школи. Зовсім інша - СИТУАЦІЯ в Ахметова. Він власник цілої імперії ! Яку обслуговують і підтримують депутати і чиновники всіх рівнів. Тому для нього такі капіталовкладення не є таки ризикованими. Гіпер прибудок одних бізнесів, легко перекриває врати іншого. Тому все логічно і пронозовано.
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0
-1
dabo76
29.09.2021 в 12:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
alexfc (Киев)
29.09.2021 в 12:29
Все же правда где-то посередине. Есть в ДК несколько нормальных футболистов.Но для достижения результатов усилить состав необходимо, во все позиции, ну кроме вратарской разве что.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2021 в 12:25
Ну й що? Наперсточник он накупив ніггерів на 50 млн.єврейських, але все одно грають гірше Шерифа.))
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+4
-3
aleks68
29.09.2021 в 12:27
следи за карманами "святой" суркисни тупой дырявый долб...б и прикрой своё вонючее е...о.лижи суркисам молча чмо
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+3
-4
aleks68
29.09.2021 в 12:23
"мы хотим купить,а он не хочет"суркисёнок для кого эти сказки?скорее деньги есть,но не дам.
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+2
-3
avatar
Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 12:21
Изя жжёт. Сказал бы просто, денег нет. Или есть, но жмёт. )))
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.09.2021 в 12:20
Шахтёр, после двух побед над Реалом, также мечтал выйти в плей-офф...
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+1
-2
aleks68
29.09.2021 в 12:25
а при чём здесь шахтёр чучело?лишь бы написать?в шахтёре ахметов выполнял все прихоти цыгана.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2021 в 12:25
За що й вигнав потім, на знак великої поваги.
+1
-1
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Ардалион (землянин)
29.09.2021 в 12:27
Чувак я так понял веткой ошибся.
+1
0
aleks68
29.09.2021 в 12:30
чмо бокасса-правильно сделал что выгнал.а вы убогие подобрали обиженного.с динамовскими сердцами были ни на что не способны
+1
-2
Caballero (Dream country)
29.09.2021 в 12:18
Новий анекдот: "Луческу никого не хочет покупать в Динамо, ему нравится работать с украинцами".
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+3
-4
Judas (Киев)
29.09.2021 в 13:20
Гы-гы, типа?
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0
-1


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