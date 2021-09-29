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Сидорчук: За счет индивидуальных действий Баварию точно не обыграешь

Лига Чемпионов
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Матч 2-го тура ЛЧ состоится сегодня, 30 сентября в Мюнхене

Сидорчук: За счет индивидуальных действий Баварию точно не обыграешь

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Полузащитник и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча против "Баварии" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Нашли ли слабые места "Баварии"? Да, переходы всем даются тяжело. Если выходить быстро из-под прессинга, то будут моменты.

Отсутствие Буяльского? Это точно потеря. Но насколько она повлияет — покажет игра.

Что можем противопоставить "Баварии"? Командные действия? 100%. За счет индивидуальных действий "Баварию" точно не обыграешь. Нужна командная игра и выполнение той установки, которую даст нам тренерский штаб перед матчем.

Если мы выполним все установки, то, думаю, шанс у нас будет", — сказал Сидорчук в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, матч "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня, 30 сентября в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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