Роман Санжар: Шахтер со Степаненко смотрится намного органичней

Известный тренер Роман Санжар прокомментировал игру "Шахтера" в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Интера", который завершился со счетом 0:0

- Третья ничья в течение года, причем с одинаковым счетом 0:0. Миролюбивые команды по отношению друг к другу?

- На сей раз это ничья оптимистична. Если в тех матчах "Интер" явно доминировал, не реализовал много моментов и "Шахтер" где-то отбился, то сегодняшний мирный результат значит совсем другое. "Горняки" понравились своей игрой, действуя конструктивно, амбициозно, с агрессией, были хорошие моменты для гола.

- Особенно эта ничья отличается на фоне поражения от "Шерифа".

- Я думаю, это был психологический фактор, может, имела место недооценка соперника. "Шахтер" просто неправильно подошел психологически. Но игрой против итальянцев они показали свой истинный уровень. Вторая игра против "Шерифа" будет ответом на то, какой была первая встреча. А игра с "Интером" дает хороший оптимизм, что "Шахтер" сделал правильные выводы, набрал форму. Здорово сыграли в атаке, да и в обороне, несмотря на незначительные помарки, не дали развернутся сопернику. В целом мне "Шахтер" понравился.

- В таких матчах не обходится и без удачи. Чего стоит момент, где Джеко не забил в пустые ворота с двух метров.

- Да, этот момент пришел после стандарта, и тут я согласен, "Шахтер" словил большой Фарт. Забей нападающий, и, поди знай, как в дальнейшем пошла бы игра. А без Фарта всегда побеждать очень сложно. С другой стороны, "Шахтеру" не повезло, когда была хорошая комбинация, где после фланговой передачи Педриньо пробил, казалось быть мячу в воротах, но защитник спас от гола. "Интеру" повезло в этой ситуации, что донетчане не забили.

- Согласитесь, что Де Дзерби принял правильное решение поставить Степаненко в стартовый состав. Появилась надежность в обороне.

- Абсолютно согласен. "Шахтер" со Степаненко смотрится намного органичней, появилось больше баланса между атакующими действиями и оборонительными. Как всегда, он цементирует оборонительные редуты, "выгрызает" мячи на подступах штрафной, не давая развернуться атакующим действиям соперника, и был очень полезен.

- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча?

- Несомненно Пятова за два его невероятных сейва в течение одной минуты. Сначала он потащил трудный удар от Корреа, а затем после углового спас, когда Де Врей пробил головой. Благодаря ему "Шахтер" смотрит на последующие игры с хорошей перспективой.