Миколенко: Матч с Баварией - радость для Динамо, нет никакого страха

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча против "Баварии" в Лиге чемпионов.

"Не скажу, что страшно. Это праздник футбола. Мы играем в лучшей лиге мира. Это праздник для нас. Это больше радость. Нет никакого страха.

Как и все немецкие команды, они играют в силовой футбол, вертикально все время бегут. Мы смотрели матч с "Бохумом". 7:0, 86-я минута, а они при таком счете все равно бежали забивать, все неслись. Это видно, что немецкий футбол", – сказал Миколенко.