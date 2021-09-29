Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Матч с Баварией - радость для Динамо, нет никакого страха
Команды встретятся уже сегодня, 29 сентября
Скриншот: Бомбардир
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча против "Баварии" в Лиге чемпионов.
"Не скажу, что страшно. Это праздник футбола. Мы играем в лучшей лиге мира. Это праздник для нас. Это больше радость. Нет никакого страха.
Как и все немецкие команды, они играют в силовой футбол, вертикально все время бегут. Мы смотрели матч с "Бохумом". 7:0, 86-я минута, а они при таком счете все равно бежали забивать, все неслись. Это видно, что немецкий футбол", – сказал Миколенко.
Напомним, "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня, 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свистов арбитра прозвучит в 22:00.
Популярное сейчас
- Могильщик Динамо пил и дрался в барах, а сейчас зарабатывает стендапом. Марио Баслер - герой не нашего времени
- Карло Анчелотти о матче с Шерифом: Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения
- Первое очко Шахтера, триумф Вернидуба, дебютный гол Месси. Главные новости за 28 сентября
- Шахтер - Интер 0:0. Когда до идеала не хватило одного гола
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО