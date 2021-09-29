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Миколенко: Матч с Баварией - радость для Динамо, нет никакого страха

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команды встретятся уже сегодня, 29 сентября

Миколенко: Матч с Баварией - радость для Динамо, нет никакого страха

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча против "Баварии" в Лиге чемпионов.

"Не скажу, что страшно. Это праздник футбола. Мы играем в лучшей лиге мира. Это праздник для нас. Это больше радость. Нет никакого страха.

Как и все немецкие команды, они играют в силовой футбол, вертикально все время бегут. Мы смотрели матч с "Бохумом". 7:0, 86-я минута, а они при таком счете все равно бежали забивать, все неслись. Это видно, что немецкий футбол", – сказал Миколенко.

Напомним, "Бавария" - "Динамо" состоится сегодня, 29 сентября в Мюнхене. Стартовый свистов арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (8)
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satellite (Харьков)
29.09.2021 в 15:44
Должно быть уважение к сопернику а страха быть и не должно!!!
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oda1979 (Запорожье)
29.09.2021 в 15:41
Это радость, со слезами на глазах...\
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Goleon (Одесса)
29.09.2021 в 15:17
Смотри, какое чистое небо, какой зеленый газон, смотри, сколько на земле всего интересного, правда иногда радости ломают крылья)
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Caballero (Dream country)
29.09.2021 в 14:59
Когда читаешь комменты Миколенко, впечатление, что он сын Хачериди - неадекватность.
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Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 14:47
Правильно, не очковать. Повторить великий рекорд чмохтера в 7:0 вряд ли получится)))
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+1
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FMykolka (Kиев)
29.09.2021 в 14:15
Як казав Шева, "не треба сміятися, синку..."
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VladKoval61 (Херсон)
29.09.2021 в 14:09
радоваться будете в конце матча когда не будет стидно смотреть на табло
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Il Gatto
29.09.2021 в 14:02
У вас може й страху немає, а от фанати вже «жим-жим» Хоча, якщо подивитись на гру капітана, ніби то самого досвідченішого футболіста, Сидорчука, який повинен бути прикладом для всіх, то навіть не віриться, шо він грає без страху, нервів і не перший матч в ЛЧ
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