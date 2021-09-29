26 матчей в гостях был на голодном пайке. Луис Суарес забил гол в выездном матче ЛЧ впервые за 6 лет

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес забил победный гол с пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Миланом".

Этот автограф стал первым для Суареса за "матрасников" в поединках главного клубного европейского турнира. Таким образом, для того, чтобы забить дебютный гол за мадридцев в рамках соревнования, уругвайскому исполнителю понадобилось 8 встреч.

Важно отметить, что этот гол стал первым для него за шесть лет в гостевом матче Лиги чемпионов. В предыдущий раз Суарес забивал на выезде 16 сентября 2015 года в игре против "Ромы", будучи форвардом "Барселоны".