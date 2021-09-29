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26 матчей в гостях был на голодном пайке. Луис Суарес забил гол в выездном матче ЛЧ впервые за 6 лет
Наконец-то!
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес забил победный гол с пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Миланом".
Этот автограф стал первым для Суареса за "матрасников" в поединках главного клубного европейского турнира. Таким образом, для того, чтобы забить дебютный гол за мадридцев в рамках соревнования, уругвайскому исполнителю понадобилось 8 встреч.
Важно отметить, что этот гол стал первым для него за шесть лет в гостевом матче Лиги чемпионов. В предыдущий раз Суарес забивал на выезде 16 сентября 2015 года в игре против "Ромы", будучи форвардом "Барселоны".
Did Luis Suárez score in his last 26 #UCL away games?— Squawka Football (@Squawka) September 28, 2021
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His first away goal since September 2015. ???? pic.twitter.com/MzzdBAYgql
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