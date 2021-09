26 матчей в гостях был на голодном пайке. Луис Суарес забил гол в выездном матче ЛЧ впервые за 6 лет

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес забил победный гол с пенальти в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Миланом".

Этот автограф стал первым для Суареса за "матрасников" в поединках главного клубного европейского турнира. Таким образом, для того, чтобы забить дебютный гол за мадридцев в рамках соревнования, уругвайскому исполнителю понадобилось 8 встреч.

Важно отметить, что этот гол стал первым для него за шесть лет в гостевом матче Лиги чемпионов. В предыдущий раз Суарес забивал на выезде 16 сентября 2015 года в игре против "Ромы", будучи форвардом "Барселоны".

Did Luis Suárez score in his last 26 #UCL away games?



No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes



His first away goal since September 2015. ???? pic.twitter.com/MzzdBAYgql