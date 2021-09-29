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Известно, в какой форме Динамо сыграет против Баварии
Динамовцы сыграют в домашнем комплекте экипировки
fcdynamo.com
В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграет на выезде с "Баварией".
Утром на домашней арене "баварцев" прошло предматчевое совещание, во время которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.
Киевское "Динамо" выйдет на поле в белой форме (голкипер — в салатовом), а хозяева — в красном комплекте формы (голкипер — в бирюзовом).
Напомним, матч состоится сегодня, 29 сентября на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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