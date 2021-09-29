Известно, в какой форме Динамо сыграет против Баварии

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграет на выезде с "Баварией".

Утром на домашней арене "баварцев" прошло предматчевое совещание, во время которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

Киевское "Динамо" выйдет на поле в белой форме (голкипер — в салатовом), а хозяева — в красном комплекте формы (голкипер — в бирюзовом).

Напомним, матч состоится сегодня, 29 сентября на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.