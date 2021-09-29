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С презентом для внука подсобил Лунин. Модрич подарил свою футболку Вернидубу

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

"Шериф" сенсационно победил "Реал" в ЛЧ

С презентом для внука подсобил Лунин. Модрич подарил свою футболку Вернидубу

фото - ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, что полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич подарил ему свою футболку после матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

Майку попросил привезти внук украинского специалиста.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин, с которым я работал в "Заре", пошел и договорился", - рассказал Вернидуб.

Ранее Юрий Вернидуб высказался о победе над мадридским "Реалом" (2:1).

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В статье: Юрий Вернидуб Лука Модрич Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 14:52
Модрич молодец. Не то что неадекват Холланд.
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+3
0
octavi4 (Warszawa)
29.09.2021 в 15:40
А что с Холландом, для тех кто не в теме?
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0
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