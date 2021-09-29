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С презентом для внука подсобил Лунин. Модрич подарил свою футболку Вернидубу
"Шериф" сенсационно победил "Реал" в ЛЧ
фото - ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, что полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич подарил ему свою футболку после матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
Майку попросил привезти внук украинского специалиста.
Вратарь "Реала" Андрей Лунин, с которым я работал в "Заре", пошел и договорился", - рассказал Вернидуб.
Ранее Юрий Вернидуб высказался о победе над мадридским "Реалом" (2:1).
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 14:52
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octavi4 (Warszawa)
29.09.2021 в 15:40
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