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Григорий Суркис: Я верю в гениальность Лобановского и Луческу
Почетный член УЕФА поделился мнением о наставнике киевлян
Почетный член УЕФА Григорий Суркис поделился мнением о главном тренере "Динамо" Мирче Луческу, сравнив его с легендарным наставником "бело-синих" Валерием Лобановским.
"Каждый тренер, наверное, хочет побеждать. Но не каждый тренер имеет общий интеллект, не только футбольный.
И Лобановский, и Луческу отличаются от других тренеров именно тем, что у них есть потенциал, который в первую очередь касается жизненных обстоятельств, каким образом общаться с футболистами, каким образом им дать возможность не просто поверить, что невозможное можно сделать возможным, а на поле показывать не только желание, а и то, что тренерский штаб делает перед матчем и в тренировочном процессе.
Наверное, в этом сезоне было впервые, когда команда провела такое число матчей на сборах. Я верю в тренера, тренерский штаб. Верю в гениальность Лобановского, верю в гениальность Луческу", – сказал Суркис.
Напомним, матч состоится сегодня, 29 сентября на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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