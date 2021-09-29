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Григорий Суркис: Я верю в гениальность Лобановского и Луческу

Лига Чемпионов
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Почетный член УЕФА поделился мнением о наставнике киевлян

Григорий Суркис: Я верю в гениальность Лобановского и Луческу

Новина українською

Почетный член УЕФА Григорий Суркис поделился мнением о главном тренере "Динамо" Мирче Луческу, сравнив его с легендарным наставником "бело-синих" Валерием Лобановским.

"Каждый тренер, наверное, хочет побеждать. Но не каждый тренер имеет общий интеллект, не только футбольный.

И Лобановский, и Луческу отличаются от других тренеров именно тем, что у них есть потенциал, который в первую очередь касается жизненных обстоятельств, каким образом общаться с футболистами, каким образом им дать возможность не просто поверить, что невозможное можно сделать возможным, а на поле показывать не только желание, а и то, что тренерский штаб делает перед матчем и в тренировочном процессе.

Наверное, в этом сезоне было впервые, когда команда провела такое число матчей на сборах. Я верю в тренера, тренерский штаб. Верю в гениальность Лобановского, верю в гениальность Луческу", – сказал Суркис.

Напомним, матч состоится сегодня, 29 сентября на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Мирча Луческу Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
29.09.2021 в 15:39
Я верю в гениальность Аристотеля и Суркиса.
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