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"Там, где накал, там жесткие моменты" - Степаненко поддержал Траоре
Форвард горняков в матче с Интером получил серьезную травму
Александр Приходько - UA-Футбол
Опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко подвел итог матча Лиги чемпионов с "Интером" (0:0), и поддержал своего одноклубника Лассина Траоре, который
"Поверьте, в таких матчах все выкладываются по полной.
А там, где накал, там жесткие моменты и, к сожалению, повреждения.
Лассина Траоре, мы с тобой!
Дальше поборемся вдвойне", — написал Тарас после матча.
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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
29.09.2021 в 17:38
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c99baf (Харьков)
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