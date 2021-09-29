"Там, где накал, там жесткие моменты" - Степаненко поддержал Траоре

Опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко подвел итог матча Лиги чемпионов с "Интером" (0:0), и поддержал своего одноклубника Лассина Траоре, который получил травму в данном поединке.

"Поверьте, в таких матчах все выкладываются по полной.

А там, где накал, там жесткие моменты и, к сожалению, повреждения.

Лассина Траоре, мы с тобой!

Дальше поборемся вдвойне", — написал Тарас после матча.