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"Там, где накал, там жесткие моменты" - Степаненко поддержал Траоре

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Форвард горняков в матче с Интером получил серьезную травму

"Там, где накал, там жесткие моменты" - Степаненко поддержал Траоре

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко подвел итог матча Лиги чемпионов с "Интером" (0:0), и поддержал своего одноклубника Лассина Траоре, который получил травму в данном поединке.

"Поверьте, в таких матчах все выкладываются по полной.

А там, где накал, там жесткие моменты и, к сожалению, повреждения.

Лассина Траоре, мы с тобой!

Дальше поборемся вдвойне", — написал Тарас после матча.

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В статье: Тарас Степаненко Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
29.09.2021 в 17:38
Отличный игрок.но надо было покупать как минимум двух таких на случай травмы
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c99baf (Харьков)
29.09.2021 в 17:51
Зимой...
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