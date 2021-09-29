Шелаев: Если Динамо и проиграет Баварии, то не больше 0:2

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Мюнхене, где в раках 2-го утра Лиги чемпионов "Бавария" примет "Динамо".

"Многие эксперты придерживаются мнения, что киевлянам не избежать разгрома от "Баварии". Я так не считаю.У "Динамо" - надежные вратари, отлажена игра в обороне . Не будем забывать, что наши защитники, несмотря на молодость, уже имеют серьезный международный опыт.

Что подопечные Мирчи Луческу могут противопоставить мюнхенцам? Компактные действия на своей половине поля, четкую подстраховку и быстрый переход от обороны в наступление. Конечно, важно не пропустить быстрый гол, однако не думаю, что "Бавария" будет действовать на максимальных оборотах все 90 минут. Если "Динамо" и проиграет, то не больше 0:2", - сказал Шелаев.