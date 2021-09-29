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Шелаев: Если Динамо и проиграет Баварии, то не больше 0:2

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Такой вот оптимистичный прогноз

Шелаев: Если Динамо и проиграет Баварии, то не больше 0:2

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Мюнхене, где в раках 2-го утра Лиги чемпионов "Бавария" примет "Динамо".

"Многие эксперты придерживаются мнения, что киевлянам не избежать разгрома от "Баварии". Я так не считаю.У "Динамо" - надежные вратари, отлажена игра в обороне . Не будем забывать, что наши защитники, несмотря на молодость, уже имеют серьезный международный опыт.

Что подопечные Мирчи Луческу могут противопоставить мюнхенцам? Компактные действия на своей половине поля, четкую подстраховку и быстрый переход от обороны в наступление. Конечно, важно не пропустить быстрый гол, однако не думаю, что "Бавария" будет действовать на максимальных оборотах все 90 минут. Если "Динамо" и проиграет, то не больше 0:2", - сказал Шелаев.

Напомним, что матч "Бавария" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Олег Шелаев Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 19:20
Не розочаруй нас Динамо,самый лучший и титулованный клуб Украины!!
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 18:54
А тем временем молодёжь Динамо уничтожила Баварию 4-0 !!!!
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
29.09.2021 в 18:58
Может Семйона уволят ???
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 19:03
Давно пора.)
+1
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 19:29
За что?
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 19:32
Гниловатый он, потому наверное о ЛаЛиге не пишет. Под зад ногой указали. ))) И другие грешки за ним замечены были.
0
0
Соколов (Никополь)
29.09.2021 в 18:42
Бавария Динамо 5-0. Эту машину не остановить
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
29.09.2021 в 18:52
Радієш гомік ? олексін ( чи семйон?) кли ти гомік попустишся, та перестанеш сварити українців між собою ???
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0
-3
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Американец 2000
29.09.2021 в 18:39
Баврия - Динамо - 8 - 0 ! Если будет меньше - я сменю ник !Жду не дождусь вечера , чтоб получить огромное удовольствие от разгрома бездарей (((((((((((((((((((((((((((
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0
-2
Соколов (Никополь)
29.09.2021 в 18:43
8-0 не будет. Меняй ник сразу
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0
-2
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Динамiт (Василькiв)
29.09.2021 в 18:56
Обіцяй гомік, що не будеш жарити олексіна ! Він ховається під ніуами ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_VOPROSA, Соколов (Никополь), ТолькоДНЕПР, Счетчик шансов (Полтава))...
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0
-2
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 19:30
Бавария чмохтьор 7-0 смейся дальше
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0
0
fanat_football (Херсон)
29.09.2021 в 18:37
Спасибо! Успокоил!
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0
0


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