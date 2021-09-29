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Маркевич: Шахтеру ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная с Реала
Горняки сами себя загнали в такое положение
Фото: football24 / Автор: неизвестен
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич поделился эмоцияи от матча 2-го тура
"На мой взгляд, "Шахтер" выглядел предпочтительнее. Да, "Интер" чаще угрожал владениям Андрея Пятова, но эта напряженность возникала как-то хаотично.
"Шахтер" действовал более слаженно, однако для хозяев существенной стала потеря из-за травмы уже в дебюте основного нападающего Лассины Траоре. Без него атакам донетчан не хватало остроты и для "Шахтера", теперь очень важно на сколько выбыл форвард из строя, ведь на очереди – сражение с "Динамо" в чемпионате УПЛ.
Что касается шансов "Шахтера" на выход в следующий раунд, то они после подвигов "Шерифа" резко уменьшились. Теперь ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная со знаменитого "Реала".
Впрочем, психологический перевес будет на стороне "горняков", ведь они в минувшей Лиге чемпионов дважды заставляли капитулировать грозного испанского гранда", - сказал Маркевич.
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