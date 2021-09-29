Маркевич: Шахтеру ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная с Реала

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич поделился эмоцияи от матча 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" (0:0).

"На мой взгляд, "Шахтер" выглядел предпочтительнее. Да, "Интер" чаще угрожал владениям Андрея Пятова, но эта напряженность возникала как-то хаотично.

"Шахтер" действовал более слаженно, однако для хозяев существенной стала потеря из-за травмы уже в дебюте основного нападающего Лассины Траоре. Без него атакам донетчан не хватало остроты и для "Шахтера", теперь очень важно на сколько выбыл форвард из строя, ведь на очереди – сражение с "Динамо" в чемпионате УПЛ.

Что касается шансов "Шахтера" на выход в следующий раунд, то они после подвигов "Шерифа" резко уменьшились. Теперь ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная со знаменитого "Реала".

Впрочем, психологический перевес будет на стороне "горняков", ведь они в минувшей Лиге чемпионов дважды заставляли капитулировать грозного испанского гранда", - сказал Маркевич.