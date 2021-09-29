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Маркевич: Шахтеру ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная с Реала

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки сами себя загнали в такое положение

Маркевич: Шахтеру ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная с Реала

Фото: football24 / Автор: неизвестен

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич поделился эмоцияи от матча 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" (0:0).

"На мой взгляд, "Шахтер" выглядел предпочтительнее. Да, "Интер" чаще угрожал владениям Андрея Пятова, но эта напряженность возникала как-то хаотично.

"Шахтер" действовал более слаженно, однако для хозяев существенной стала потеря из-за травмы уже в дебюте основного нападающего Лассины Траоре. Без него атакам донетчан не хватало остроты и для "Шахтера", теперь очень важно на сколько выбыл форвард из строя, ведь на очереди – сражение с "Динамо" в чемпионате УПЛ.

Что касается шансов "Шахтера" на выход в следующий раунд, то они после подвигов "Шерифа" резко уменьшились. Теперь ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная со знаменитого "Реала".

Впрочем, психологический перевес будет на стороне "горняков", ведь они в минувшей Лиге чемпионов дважды заставляли капитулировать грозного испанского гранда", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (3)
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Shilov 2020 (Кировоград )
29.09.2021 в 19:58
Повезло что Интер не насовал полную корзину! Сомневаюсь что Реал после поражения Шерифу будет цацкаться с Шахтой ему тоже очки нужны! А пока что пускай гордятся и восхваляются ничей с Интером!
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Соколов (Никополь)
29.09.2021 в 18:28
Из серии очевидное невероятное. Кроты гарантировали последнее место себе
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Динамiт (Василькiв)
29.09.2021 в 19:09
От ! Даже горлівський ненавистник ДИНАМО олексін розуміє, що вонючим кротам нічого не світить ! Але ця горлівська гнида вилізе під ніком ( Водитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_VOPROSA, ТолькоДНЕПР, Счетчик шансов (Полтава)) и буде топить за шахтар !
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