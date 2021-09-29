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Луческу: Бавария покупает игроков по 40, 60, 80 миллионов, но в футболе все возможно

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник киевлян сохраняет оптимизм

Луческу: Бавария покупает игроков по 40, 60, 80 миллионов, но в футболе все возможно

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире канала "Бомбардир" поделился своими мыслями о матче с "Баварией" в Лиге чемпионов.

"Мы играем против соперника, который покупает игроков за 40, 60, 80 миллионов евро. Посмотрите, какая у них арена. Но в футболе все возможно.

Что касается наставника "Баварии", то он молодой специалист, который многое знает уже. Нагельсманн — молодец. В "Лейпциге" он не смог добиться чего-то значимого, но "Бавария" — это совершенно другой уровень. Тут ему предоставили все, чтобы добиться нужного результата. Эта команда может выигрывать все. Для того, чтобы руководить такой командой с такими игроками, нужен характер и знания. Нужен стержень.

Глядя на Нагельсманна, я вижу себя молодого, когда я начинал тренерскую карьеру в 31-32 года. В 36 лет мы выиграли у Италии и выбили ее с чемпионата Европы. На тот момент они были чемпионами мира. Значит, в футболе все возможно. В немецком футболе много примеров, когда молодых тренеров выдвигают на важные должности. Они тренируют клубы с большим именем, тот же Клопп. Качество не зависит от количества лет", — сказал Луческу.

Напомним, что матч "Бавария" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (7)
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oleg.m.3972 (Харьков)
29.09.2021 в 19:08
Шериф тоже играет против соперников, которые покупают игроков за 40, 60, 80 миллионов евро. Но занимает первое место в группе. Надо придумывать другую отмазку...
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0
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oleg.m.3972 (Харьков)
29.09.2021 в 19:05
"Мы играем против соперника, который покупает игроков за 40, 60, 80 миллионов евро" Так и Суркис бы купил... Но он говорит, ты сам отказываешься ! Чего теперь жалуешься ?
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0
0
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Американец 2000
29.09.2021 в 18:14
Наконец то Гармаш получит п....зды от немцев , а то в Украине он герой среди продажных судей (((((((((((((((((((
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+5
-2
avatar
Evgenariys (Чернигов)
29.09.2021 в 18:01
ох и скромный цыган конечно, себя он видит
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+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
29.09.2021 в 18:07
А що, бидло, циган не людина ???
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+1
-4
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Evgenariys (Чернигов)
29.09.2021 в 18:11
быдло ты и быдлом ты деланное, где-то я написал что он не человек?
+3
-1
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Динамiт (Василькiв)
29.09.2021 в 18:27
Ти кончений лузер , вийми член зі рта, та поясни ущербний, що тобі не так !
0
-3


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