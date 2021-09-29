Луческу: Бавария покупает игроков по 40, 60, 80 миллионов, но в футболе все возможно

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу в эфире канала "Бомбардир" поделился своими мыслями о матче с "Баварией" в Лиге чемпионов.

"Мы играем против соперника, который покупает игроков за 40, 60, 80 миллионов евро. Посмотрите, какая у них арена. Но в футболе все возможно.

Что касается наставника "Баварии", то он молодой специалист, который многое знает уже. Нагельсманн — молодец. В "Лейпциге" он не смог добиться чего-то значимого, но "Бавария" — это совершенно другой уровень. Тут ему предоставили все, чтобы добиться нужного результата. Эта команда может выигрывать все. Для того, чтобы руководить такой командой с такими игроками, нужен характер и знания. Нужен стержень.

Глядя на Нагельсманна, я вижу себя молодого, когда я начинал тренерскую карьеру в 31-32 года. В 36 лет мы выиграли у Италии и выбили ее с чемпионата Европы. На тот момент они были чемпионами мира. Значит, в футболе все возможно. В немецком футболе много примеров, когда молодых тренеров выдвигают на важные должности. Они тренируют клубы с большим именем, тот же Клопп. Качество не зависит от количества лет", — сказал Луческу.