Соломон: Мы вели игру с Интером. Единственное – не смогли забить

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Де Дзерби всегда невероятно эмоциональный. Чувствовалось, что играем в ЛЧ. Да еще и против итальянской команды. Он очень сильно нас мотивировал. Постоянно подгонял идти вперед. Он часто так делает. Мы не победили. Попробуем выиграть в матче с "Реалом".

Не скажу, что мы счастливы. Хотели выиграть, могли это сделать. Конечно, "Интер" – чемпион Италии, но думаю, что весь матч доминировали именно мы. С другой стороны, одно очко с "Интером" – не так уж и плохо.

Согласен, что это один из лучших матчей "Шахтера" в новом сезоне. Не забываем об уровне соперника, они очень сильные. Мы вели игру, контролировали мяч. Единственное – не смогли забить", – сказал Соломон.