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Соломон: Мы вели игру с Интером. Единственное – не смогли забить

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Теперь нужно обыгрывать Реал

Соломон: Мы вели игру с Интером. Единственное – не смогли забить

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Де Дзерби всегда невероятно эмоциональный. Чувствовалось, что играем в ЛЧ. Да еще и против итальянской команды. Он очень сильно нас мотивировал. Постоянно подгонял идти вперед. Он часто так делает. Мы не победили. Попробуем выиграть в матче с "Реалом".

Не скажу, что мы счастливы. Хотели выиграть, могли это сделать. Конечно, "Интер" – чемпион Италии, но думаю, что весь матч доминировали именно мы. С другой стороны, одно очко с "Интером" – не так уж и плохо.

Согласен, что это один из лучших матчей "Шахтера" в новом сезоне. Не забываем об уровне соперника, они очень сильные. Мы вели игру, контролировали мяч. Единственное – не смогли забить", – сказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Манор Соломон
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Источник:
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Комментарии (7)
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Shilov 2020 (Кировоград )
29.09.2021 в 19:53
Повезло что Интер не насовал полную корзину!
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+1
-1
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 19:58
Что же ты такое говоришь?! В к пенисовцв и чмохтьоровцы уверенны ,что это они должны были насовать,чуть не повезло))) клоуны потешные
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0
0
avatar
walcom (Киев)
29.09.2021 в 19:42
Та прямо говори - Интер отскочил.
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+4
0
Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 19:37
Подсел на ту же фигню, что серна?
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+6
-1
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 19:33
Вот это рассмешил))))))) явно пенисова переслушал )))мы вели игру-пхахахаха…был один момент за всю игру,когда у Интера 5 !!!
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+3
-1
Forza INTER! (Покровск)
29.09.2021 в 19:49
Динамо сегодня точно отстаит честь и Динамо и всего Украинского футбола!!!
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 19:52
Пошёл на )(уй чмошник конченый
+1
0


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