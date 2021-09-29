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Соломон: Мы вели игру с Интером. Единственное – не смогли забить
Теперь нужно обыгрывать Реал
Александр Приходько - UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал
"Де Дзерби всегда невероятно эмоциональный. Чувствовалось, что играем в ЛЧ. Да еще и против итальянской команды. Он очень сильно нас мотивировал. Постоянно подгонял идти вперед. Он часто так делает. Мы не победили. Попробуем выиграть в матче с "Реалом".
Не скажу, что мы счастливы. Хотели выиграть, могли это сделать. Конечно, "Интер" – чемпион Италии, но думаю, что весь матч доминировали именно мы. С другой стороны, одно очко с "Интером" – не так уж и плохо.
Согласен, что это один из лучших матчей "Шахтера" в новом сезоне. Не забываем об уровне соперника, они очень сильные. Мы вели игру, контролировали мяч. Единственное – не смогли забить", – сказал Соломон.
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