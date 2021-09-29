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Киевская Самба. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Баварию

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

Ждем продолжения феерии от основного состава киевлян

Киевская Самба. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Баварию

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Киевское Динамо U-19 сыграло свой второй матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА. Киевляне на выезде играли против грозной Баварии.

Правда, как оказалось, грозной Бавария оказалась лишь на бумаге. Киевляне разгромили соперника со счетом 4:0, причем два гола забил Самба Диалло.

Не сказать, что Бавария была так уж плоха, но киевляне были активнее, настырнее в атаке, и надежнее в обороне. Одним словом – на каждом участке поля киевляне выглядели увереннее, что и привело к такому результату.

Самба открыл счет на 35-й минуте ударом головой после навеса с фланга, а уже во втором тайме добавил второй хлестким ударом ногой в угол.

Также ближе к концу тайма забили Волошин и Скрипник, довед счет уж совсем до неприличного.

4:0. Молодые киевляне продолжают громить соперников (в 1-м туре 4 получила Бенфика) и возглавлять группу.

Впереди – спаренные матчи с Барселоной.

Бавария – Динамо 0:4

Голы: Диалло (33, 57), Волошин (59), Скрипник (85)

Динамо: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко (Слесарь, 87), Бражко, Яцык, Царенко (Скрипник, 77), Волошин (Мельниченко, 86), Диалло (Малыш, 73), Попов (Горбач, 77)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (10)
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Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 19:54
А что там юные чмохтьоровцы? А нах они кому нужны,мы лучше купим диких обезьян
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+1
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
29.09.2021 в 19:43
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ПРОСТО МОЛОДЦЫ!!
Ответить
+1
0
Forza INTER! (Покровск)
29.09.2021 в 19:17
Молодые молодцы!!!
Ответить
+3
0
Ol-g (Одесса)
29.09.2021 в 19:11
Молодці!
Ответить
+7
0
xapyga (Запорожье)
29.09.2021 в 19:10
и где они теперь играют? В место них теперь бабы бегают
Ответить
0
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.09.2021 в 19:06
Браво !!!
Ответить
+5
0
royalstas (Вінниця)
29.09.2021 в 19:04
Таке враження Де Пену не потрібно було продовжувати..... Є Вербіч є Вітіньо та ще й Діало всіх розриває в Ю-19.... Після нового року його потрібно залучати до першої команди або відправити в Чорноморець.
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+2
-1
George_D (Харьков)
29.09.2021 в 19:11
Черноморец не резиновый...
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+2
-2
vlapa (Киев)
29.09.2021 в 19:51
а прорезиненый, в Черноморец
0
0
prostors (Вольногорск)
29.09.2021 в 19:03
Молодцы !!!!!!!!!!!!!!.
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+7
-1


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