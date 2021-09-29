Киевская Самба. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Баварию

Киевское Динамо U-19 сыграло свой второй матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА. Киевляне на выезде играли против грозной Баварии.

Правда, как оказалось, грозной Бавария оказалась лишь на бумаге. Киевляне разгромили соперника со счетом 4:0, причем два гола забил Самба Диалло.

Не сказать, что Бавария была так уж плоха, но киевляне были активнее, настырнее в атаке, и надежнее в обороне. Одним словом – на каждом участке поля киевляне выглядели увереннее, что и привело к такому результату.

Самба открыл счет на 35-й минуте ударом головой после навеса с фланга, а уже во втором тайме добавил второй хлестким ударом ногой в угол.

Также ближе к концу тайма забили Волошин и Скрипник, довед счет уж совсем до неприличного.

4:0. Молодые киевляне продолжают громить соперников (в 1-м туре 4 получила Бенфика) и возглавлять группу.

Впереди – спаренные матчи с Барселоной.

Бавария – Динамо 0:4

Голы: Диалло (33, 57), Волошин (59), Скрипник (85)

Динамо: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко (Слесарь, 87), Бражко, Яцык, Царенко (Скрипник, 77), Волошин (Мельниченко, 86), Диалло (Малыш, 73), Попов (Горбач, 77)