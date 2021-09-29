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Леоненко не увидел разницы между вторым местом чемпионата аграриев и чемпионом Италии
Эксперт говорит, что вчера была очень умная игра
Скриншот: ТК Футбол
Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко проанализировал
"На самом деле, несмотря на счет 0:0, в этой игре было все. И моменты, и спасения, и перекладины, и комбинации, и мой любимый прессинг с обеих сторон.
Вчера была умная игра, как в первом тайме, так и во втором. Не шахматы, а реально умная. Были такие отрезки, когда "Шахтер" загонял в штрафную "Интер", и это было приятно. Я постоянно говорю, что если команда классная, то она будет везде играть хорошо, и в нашем "чемпионате аграриев", и в Лиге чемпионов. Кто-нибудь вообще вчера увидел разницу между вторым местом "чемпионата аграриев" и чемпионом Италии?
Вчера "Шахтер" родился в Лиге чемпионов. Матч действительно соответствовал вывеске Лиги чемпионов. Не просто включили знаменитый гимн перед игрой, а реально соответствовали обе команды.
Как по мне, самым опасным был момент Джеко. Там вратарь уже ничего бы не смог сделать. В остальных моментах Пятов смог показать себя, с чем я его и поздравляю. Видимо, он уже не переживает и не перегорает перед игрой. Если так пойдет и дальше, Трубин будет еще долго сидеть. Я всегда напоминаю, что когда вратарь - лучший игрок команды, то это нехорошо. Но вчера здорово выглядела вся команда, а вратарь лучше всех", — считает Леоненко.
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