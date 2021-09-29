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Бущан, Андриевский, Тымчик и Гармаш в старте Динамо на Баварию

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бущан, Андриевский, Тымчик и Гармаш в старте Динамо на Баварию

FC Bayern München

Новина українською

Сегодня "Динамо" в раках 2-го тура Лиги чемпионов сыграет в Мюнхене против местной "Баварии".

Уже известны стартовые составы команд:

Бавария: Нойер, Зюле, Упомекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Повар, Шупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Куасси, Мусиала, Станишич

Динамо: Бущан, Андриевский, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Тымчик, Гармаш

Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кендзера, Антюх

Напомним, что матч "Бавария" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Лекарь (село Дарница)
29.09.2021 в 21:48
Состав чисто на оборону. Гармаш вспомнит свою молодость, когда он играл в середине поля.
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0
0
vlotko (Броди)
29.09.2021 в 21:44
Всі злорадствують, а скільки є у Європі команд, яким випала честь грати з Баварією? Таку можливість треба розглядати як подарунок долі. Ну програє ДК, так програє, нічого страшного нема, але такі "університети " для молодих динамівців запам'ятаються на довго.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 21:45
Молоді динамівці винесли сосіску 4-0
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 21:41
Конченные даунецкие глоры чмохтьорской помойки только минусят)))))
Ответить
0
-1
DesnaUA (Чернигов)
29.09.2021 в 21:43
Вообще пох на кротодрочеров)
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 21:33
Ну если Шериф порвал Реал, то ДК порвёт и Баварию. Состав огонь
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+2
-2
avatar
Spokoynо (Київ)
29.09.2021 в 21:09
Це не Александрія, лівих пенальті не буде
Ответить
+4
-7
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 21:15
А может этот судья с детства ненавидит немцев))))
Ответить
+2
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.09.2021 в 21:02
Гармаш за переможний гол
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+5
-2
avatar
uа-football-2021 (Київ)
29.09.2021 в 20:57
Тримаємо кулаки за Баварію. Потрібно загнати медведчукових собак в будку.
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+9
-12
DesnaUA (Чернигов)
29.09.2021 в 21:04
Е.b.l.@ n.ты, а не киевлянин!
Ответить
+5
-11
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 21:05
Это беженец контуженый
+4
-11
FCZK-1922 (Кировоград)
29.09.2021 в 20:50
Гармаш. Плохой знак.
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+2
-10


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