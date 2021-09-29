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Бущан, Андриевский, Тымчик и Гармаш в старте Динамо на Баварию
Стартовые составы команд
FC Bayern München
Сегодня "Динамо" в раках 2-го тура
Уже известны стартовые составы команд:
Бавария: Нойер, Зюле, Упомекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски
Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Повар, Шупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Куасси, Мусиала, Станишич
Динамо: Бущан, Андриевский, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Тымчик, Гармаш
Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кендзера, Антюх
Напомним, что матч "Бавария" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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