ЛЧ. Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1. Фактор Роналду

Удивительно, как “Манчестер Юнайтед” выиграл этот матч. Роналду срывает футболку и бежит к ревущим трибунам “Олд Траффорд”, Ферги машет кулаками от радости, 90+5 минута, “Юнайтед” вырывает проигрышный матч. Удрученный Эмери от отчаяния борется со змейкой куртки. Сразу видно – экс-тренер “Арсенала”.

“Манчестер Юнайтед” проиграл два предыдущих матча на “Олд Траффорд”. Три подряд – это было бы слишком. Тем не менее, казалось, что такой результат будет закономерным. “Вильярреал” полностью переиграл “Манчестер Юнайтед” в первом тайме. Команда Унаи Эмери выглядела очень организованной, хорошо защищалась и ловила соперника на ошибках. Проигрывали игроки “Юнайтед” и в индивидуальных дуэлях. В частности экс-вингер “Борнмута” Арно Данджума полностью уничтожил Диогу Далота на правом фланге МЮ. Слабо выглядел в обороне и Алекс Теллес. Ошибки Линделефа не удивляют. Но даже и Варан привез один момент. Отсутствие Шоу, Магуайра и Уан-Биссаки действительно ощущалось.

Но и в атаке были проблемы. Просто поразительно, что имея на поле таких футболистов, как Погба, Гринвуд, Фернандеш, Санчо и Роналду, “Юнайтед” за весь тайм не сумел создать ни одного момента. Ничего не получалось. “Вильярреал” же должен был забивать два-три гола, но де Хеа спасал хозяев, в других эпизодах игроки в желтом не попадали в ворота.

Но “Вильярреал” все же забил свой заслуженный мяч. Парехо, Тригерос, Данджума и Алькасер провели красивую атаку и Пако протолкнул мяч в ворота мимо ног Де Хеа.

Гости недолго радовались. “Манчестер Юнайтед” быстро отыгрался после штрафного (перед стартом сезоне Сульшер наконец-то пригласил в свой штаб специалиста по стандартам). “Юнайтед” перегрузил штрафную “Вильярреала”, и Теллес остался сам в 16 метрах от ворот. Именно ему и отправил мяч Фернандеш. Точный удар с лета – 1:1.

“Вильярреал” быстро устал, и замены Эмери не помогали. “Юнайтед” начинал давить и чаще пробивать по воротам. Нельзя сказать, что гости казались обреченными, но не покидало ощущение, что МЮ все же забьет второй мяч.

Но сначала гол должен был забить “Вильярреала”, но сумасшедший двойной сэйв де Хеа и Теллеса лежа лишили гостей победы.

В итоге сработали замены Сульшера. Фред подал, Лингард поборолся, а Роналду, который был малозаметный на протяжении всего матча, добил мяч в ворота. 2:1!

Лига чемпионов, группа F, второй тур

29 сентября 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Вильярреал” 2:1

Голы: Теллес 60, Роналду 90+5 – Алькасер 53

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Линделеф, Алекс Теллес (Фред 89) – Погба (Кавани 75), Мактомини – Гринвуд (Лингард 89), Фернандеш, Санчо (Матич 75) – Роналду

“Вильярреал”: Рулли – Фойт, Альбиоль (Манди 73), Торрес, Морено (Пенья 73) – Тригерос (Эступиньян 61), Капу, Парехо – Пино (Гомес 73), Алкасер (Диа 58), Данджума

Предупреждения: Гринвуд 68, Теллес 71 – Морено 59, Пино 67, Альбиоль 68, Пенья 90+1