1:0. Бавария выходит вперед в матче с Динамо – Видео

Не все так плохо. Есть 1 привоз и одна обрезка = 2 банки. Сама бавария создала аж полтора реальных момента. У нас тоже был супершанс Де Пены, но Нойер выручил. Не хватает класса. Но с Барсой в ее нынешем состоянии можем потягаться.