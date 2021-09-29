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1:0. Бавария выходит вперед в матче с Динамо – Видео

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

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1:0. Бавария выходит вперед в матче с Динамо – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Роберт Левандовский уверенно реализует пенальти и выводит "Баварию" вперед в противостоянии с "Динамо" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сергей Сидорчук играет рукой в своей штрафной после подачи углового – пенальти. 1:0.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (31)
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kanoist (мариуполь)
29.09.2021 в 23:34
После 1-0, переключился на Бенфику..она жжжет,уже 2-0.. Яремчук,тоже жжжет,красавчик! А Динамо..даже слов нет...
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+1
0
Nick_R3 (Новороссийск)
29.09.2021 в 23:30
Гооол
Ответить
0
0
Nick_R3 (Новороссийск)
29.09.2021 в 23:23
Гоооол
Ответить
0
0
Термит (Киев)
29.09.2021 в 22:55
Не все так плохо. Есть 1 привоз и одна обрезка = 2 банки. Сама бавария создала аж полтора реальных момента. У нас тоже был супершанс Де Пены, но Нойер выручил. Не хватает класса. Но с Барсой в ее нынешем состоянии можем потягаться.
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0
-1
Камонплей
29.09.2021 в 23:40
действительно. очень жду обзор по итогам всего матча
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 22:48
Хорошо хоть один момент создали при контре. Но нойер божественен
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+1
0
Only DK (Kyiv)
29.09.2021 в 22:46
Кротишки, а что вы так возбудились? Так как вы у Баварии смоктали по 7:0 Динамо не проиграет
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0
-7
avatar
simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 22:55
Думаешь это повод для гордости ??? Уровень нашего футбола, увы, одинаковый и от кротов и от бобров...
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 22:33
Как это комментатор сказал...... Баварія гальм не має!
Ответить
+1
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
29.09.2021 в 22:30
не могу понять радости некоторых товарищей
Ответить
+2
-2
Spivakj (Кривой Рог)
29.09.2021 в 22:30
2-0 !
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 22:31
Пока ещё держатся!
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 22:30
Андриевский слабый игрок. привез второй мяч.
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 22:56
А Шабанов и Забарный сильные ))????
Ответить
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
29.09.2021 в 22:28
В Українi за таке пенальтi не дають, суддя нє той ciстєми, да, дирявиє?
Ответить
+8
-2
avatar
SeventyFour (Phoenix)
29.09.2021 в 22:27
Дирці сьогодні буде niзga
Ответить
+7
-2
Nick_R3 (Новороссийск)
29.09.2021 в 22:27
Гоооооооооооллллл
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.09.2021 в 22:25
Туши свет...
Ответить
+5
0
Камонплей
29.09.2021 в 22:24
15 хвилин матчу. Сидорчук привіз легкий гол, віддав передачу в аут, віддав передачу за лицьову, віддав передачу на суперника.
Ответить
+4
-1
Morphyk7 (Черновцы)
29.09.2021 в 22:42
А сидорчука это игрок вообще?
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.09.2021 в 22:23
Баварія убила інтригу...
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.09.2021 в 22:34
А когда онона была?
Ответить
+2
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.09.2021 в 23:14
Теоретично для оптимістів інтрига була до першого гола Баварії.
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
29.09.2021 в 22:57
Интригу убила жеребьёвка...
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
29.09.2021 в 22:23
Это ответочка прилетела за пеналь Александрии... Тупо, но сами виноваты, Сидор активно рисовал толчок в спину, увлекся и мацнул локтем по мячу...
Ответить
+8
0
Nick_R3 (Новороссийск)
29.09.2021 в 22:22
Давай еще 3-4!
Ответить
+3
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.09.2021 в 22:22
Умышленно играл рукой!!! Вопрос зачем?
Ответить
+4
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
29.09.2021 в 22:29
Тому що пiтарчук!
Ответить
+5
0
SugTolyan (Луганск)
29.09.2021 в 22:22
8:0 Бавария разьепет Динамо )
Ответить
+4
0
tartar (Львів)
29.09.2021 в 22:20
грустно смотреть до больной боли. переключился на Яремчук - Барселона.
Ответить
+3
0
kapkan (Луганск)
29.09.2021 в 22:30
До 2-0 терпел, тоже переключил. Кстати, а кто обращался при 2-м голе? Шапаренко или Андриевский?
Ответить
+1
0


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