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1:0. Бавария выходит вперед в матче с Динамо – Видео
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Роберт Левандовский уверенно реализует пенальти и выводит "Баварию" вперед в противостоянии с "Динамо" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Сергей Сидорчук играет рукой в своей штрафной после подачи углового – пенальти. 1:0.
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