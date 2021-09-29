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Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Криштиану абсолютный рекордсмен турнира

Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел на поле в матчах Лиги чемпионов 178 раз, тем самым побив рекорд Икера Касильяса(177). Теперь португалец - рекордсмен по матчам, по голам и по голевым передачам в турнире.

Криштиану вышел в стартовом составе "МЮ" на матч с "Вильярреалом". В прошлом туре ЛЧ против "Брюгге" португалец повторил рекорд Икера, а сегодня и побил его.

Напомним, что Роналду вернулся в "МЮ" в конце трансферного окна. У португальца 4 гола в 5 матчах текущего сезона за "манкунианцев".

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В статье: Икер Касильяс Криштиану Роналду Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Источник:
marca.com

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