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2:0. Бавария удваивает преимущество над Динамо – Видео
И снова здравствуйте
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Роберт Левандовский снова наказывает "Динамо" и удваивает преимущество "Баварии" в противостоянии второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Николай Шапаренко отпускает мяч слишком далеко в центре поля, защита не успевает перестроится и дает Левандовскому слишком много пространства. Передача Мюллера быстро находит адресата, а поляк уверенно реализует выход 1 в 1. 2:0.
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Комментарии (23)
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