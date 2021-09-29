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2:0. Бавария удваивает преимущество над Динамо – Видео

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И снова здравствуйте

2:0. Бавария удваивает преимущество над Динамо – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Роберт Левандовский снова наказывает "Динамо" и удваивает преимущество "Баварии" в противостоянии второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Николай Шапаренко отпускает мяч слишком далеко в центре поля, защита не успевает перестроится и дает Левандовскому слишком много пространства. Передача Мюллера быстро находит адресата, а поляк уверенно реализует выход 1 в 1. 2:0.

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (23)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.09.2021 в 23:31
Не то что бы я ожидал что ДК не проиграет, но была надежда на автобус хоть на 1й тайм. А так дно, что в обороне, что в атаке. Может нужно игроков с Шерифа позвать, говорят там в футбол умеют, да еще и зп поменьше будет.
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Dimka26 (Чернигов)
29.09.2021 в 23:33
Суркис предлагал легионеров, но Луч уперто отказывается))
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0
0
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shat (киев)
29.09.2021 в 23:27
Бущан долбак ! что пенальти упал как обоссаный до удара , что третий на коленях стоял ниц падавши , холоп смердячий
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 23:30
Сын собаки,завали епало
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0
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alex69 (Париж)
29.09.2021 в 23:26
Мальчики для битья, смотреть не хочется
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0
0
Lion Killer (Львів)
29.09.2021 в 22:59
випустили б замість шабанова, гармаша, андрієвського когось з ю-19 чи ю-18 - було б цікавіше дивитися. А так хвлини 20 вистачило перегляду, шоб переключитися на Бенфіку - Барселону
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+1
-1
pilips111 (Чернигов)
29.09.2021 в 22:57
Дно есть дно.
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+1
-1
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:56
Такие моменты как у Де Пены нужно реализовывать ,их может быть максимум 1 ,2 за матч
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
29.09.2021 в 22:56
Як і передбачалося... Ну що робив Андрієвський... Одним пасом зробив рахунок 2:0!
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+1
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:57
Левый пеналь ,2 андреевский привёз,когда было море вариантов пас отдать
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:54
Пеналь левый,сидора толкали,но судейка кончита даже вар не смотрел
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+1
-2
SugTolyan (Луганск)
29.09.2021 в 23:01
Кастрюляголовых постоянно какие-то оправдания .Дынамо чпокают и в хвост и в гриву ))
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+1
0
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 23:29
Тебя уже чпокнули сегодня?? Лугандонский выплядок
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
29.09.2021 в 22:50
это чемпионы Украины катают как детей -немцы думают а что там вообще за команды --выходит все полный отстой раз такие у нас чемпионы и призёры--стыдно
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0
-2
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 22:54
что скажешь по шерифу и шахтёру?
Ответить
0
0
SugTolyan (Луганск)
29.09.2021 в 23:04
Что скажешь ? статистику видео ? Шерифа фарт был
0
0
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Американец 2000
29.09.2021 в 22:49
Где мои обещанные 8 - 0 ???
Ответить
+1
-2
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 22:54
Дома,твоя мамка и 8 негров
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+2
-2
Wertu098 (бамбас )
29.09.2021 в 22:55
Сын собаки,здохни мразота даунецкая
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0
-2
bambur (Николаев)
29.09.2021 в 22:49
Не будет у Динамо побед и достойной игры в Европе пока в команде сидор, гармаш и сурок.....
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+3
-1
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Американец 2000
29.09.2021 в 22:50
Прям поэт ты )))))
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0
0
bambur (Николаев)
29.09.2021 в 22:51
Ну маты писать нельзя, пришлось выкручиваться)))
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.09.2021 в 22:46
Надеемся завтра наши "девочки" из Зори порадуют
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+1
-1


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