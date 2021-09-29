2:0. Бавария удваивает преимущество над Динамо – Видео

Не то что бы я ожидал что ДК не проиграет, но была надежда на автобус хоть на 1й тайм. А так дно, что в обороне, что в атаке. Может нужно игроков с Шерифа позвать, говорят там в футбол умеют, да еще и зп поменьше будет.