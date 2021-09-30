Севилья на последних минутах вырывает ничью у Вольфсбурга

Сегодняшний поединок на Volkswagen-Арене оказался довольно драматичным. Зрители стали свидетелями острой игры от обеих команд, приличного количества желтых карточек, а также удаления и пенальти на последних минутах.

Начало поединка не было слишком интересным, ни о какой опасности речь не шла. Однако уже на 23-й и 29-й минутах команды обменялись острыми моментами в штрафной, после которых арбитру пришлось пересматривать ВАР на предмет нарушений правил. Однако в обоих случаях одиннадцатиметровый не был назначен, и команды спокойно продолжили играть.

Первый по-настоящему опасный момент в первом тайме имел вингер "Севильи" Сусо на 31-й минуте поединка. После качественного навеса испанец пробивал по воротам головой, однако его попытку успел заблокировать защитник. Несколькими минутами позже тот же Сусо имел еще один острый момент, однако его дальний удар был направлен не в ворота, а скорее в угловой флаг. Следует отметить, что достойного ответа от немецкого клуба в первом тайме мы так и не дождались.

Пожалуй, никто не узнает, как мотивировал футболистов в перерыве тренер немецкого клуба Ван Боммел, однако на второй тайм команда вышла крайне заряженной. Уже на 49-й минуте отличился Штеффен. После подачи Лукебакио слева, неудачной попытки удара Арнольда и рикошета от Наваса, Ренато с линии вратарской площадки добил мяч в пустые ворота.

На этом "Вольфсбург" решил не останавливаться, и уже на 72-й минуте свой момент имел Вегхорст. Нападающий вошел в штрафную, сблизился с голкипером и нанес удар в створ, но Кастелсу удалось отбить мяч ногой.

На 81-й минуте "Севилья" могла снова получить шанс пробить пенальти, однако ВАР и здесь решил по-другому. Только на 86-й испанцы все же получили одиннадцатиметровый. Очень жестко сфолил Гилавоги на Ламеле. К мячу подошел Ракитич и искусно отправил его в правый нижний угол из точки.

До конца матча было еще немного времени, и "Севилья" едва не забила второй гол: Гомес с фланга закрутил мяч в ворота, но за соперника сыграла штанга. Стоит отметить, что после пенальти "Вольфсбург" выглядел достаточно демотивированно – это, безусловно, повлияло на психологию команды.

Лига чемпионов 2021/22, второй тур

Вольфсбург - Севилья 1:1

Гол: Штеффен (49) - Ракитич (86 пен)

Вольфсбург: Кастелс, Русильон, Борнов, Лакруа, Мбабу, Арнольд, Гилавоги, Штеффен, Лукебакио, Баку, Вегхорст.

Севилья: Боно, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Навас, Гомес, Фернандо, Хордан, Окампос, Мир, Сусо.

Предупреждения: Лакруа 1, Штеффен 16, Мбабу 50, Гилавоги 79; 86, Вегхорст 87, Русильон 90+5 - Сусо 24, Мир 45+3, Рекик 82

Красная карточка: Гилавоги (86)